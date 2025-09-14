La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un piloto se lanza para alzarse en el vuelo. JDG

La prueba nacional de parapente de los Juegos Deportivos del Guadalentín reúne a 41 pilotos

Jesús Costa, Jesús Ortigosa y Daniel García se han impuesto en las categorías de permanencia en vuelo, ganancia en altura y precisión

LA VERDAD

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:36

Adueñarse temporalmente del cielo lorquino y además ofrecer un espectáculo visual siempre llamativo. Con esa intención han despegado este desde la mítica Peñarrubia los 41 pilotos que, llegados de diferentes puntos del país, han participado en la vigésimo séptima edición de la Concentración Nacional de Parapente organizada por el Club de Parapente Desnivel en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca dentro de la cuadragésimo sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG).

Lorca ha sido un año más escenario de una jornada «espectacular» para los amantes del parapente pero también para los ciudadanos de a pie que se han percatado de la conquista multicolor de las alturas. «La verdad es que la metereología se ha portado muy bien y hemos podido volar durante todo el día. Se han hecho muy buenos vuelos con bastante ganancia de altura y mucho tiempo volando. Yo díría que ha sido una jornada perfecta porque además no ha habido ni incidentes ni accidentes», ha explicado el presidente del club Desnivel, Pedro Jiménez.

Además del cielo, dos han sido los puntos de interés de la jornada de competición: la zona de despegue en la Peñarrubia; y la zona de aterrizaje en la pista de atletismo 'dos Úrsula Ruiz' en el Complejo Deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla. Tras preparar todo el material y esperar el momento oportuno, los pilotos se han ido lanzando al aire desde las once de la mañana. Entre ellos se encontraba el campeón de España de vuelo libre, Jesús Costa, que se ha hecho con el primer puesto en la modalidad de permanencia en vuelo con un tiempo de dos horas y treinta y seis minutos. El segundo clasificado ha sido Alejandro Ortuño con un tiempo de dos horas y dos minutos; y el tercero en subir al podio ha sido Federico Núñez, que ha volado durante una hora y cuarenta y ocho miutos.

En la categoría de máxima altura, el podio lo han ocupado Jesús Ortigosa (1.319 metros), seguido de Antonio Pérez (1.303 metros) y Matías Deambrosi (1.280 metros). La precisión ha sido clave en la modalidad de diana, donde Daniel García se ha hecho con la victoria al lograr 1.000 puntos, dejando en segundo y tercer lugar a Iñigo Gulias (500 puntos) y Tomás Perez (250 puntos), respectivamente. En la categoría femenina combinada, la ganadora ha sido Agustina Martínez con 1.000 puntos, seguida de Mari Cruz Ruiz con 500 puntos y Alba Samarra con 250 puntos.

La jornada ha concluido con la entrega de las medallas conmemorativas de los JDG y el agradecimiento del presidente del club Desnivel a todos los participantes y a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca por la cesión de las instalaciones deportivas y el apoyo logístico para el desarrollo de la prueba.

