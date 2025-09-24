El Palacio de Guevara acogerá una exposición de fotos sobre los Juegos del Guadalentín La muestra, con obras del artista Juan José Quiles, se podrá visitar entre el 1 y el 19 de octubre

Del 1 al 19 de octubre, el Palacio de Guevara abrirá sus puertas a la exposición fotográfica de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín que lleva por título La mirada del deporte lorquino en retrato y que por cuarto año firma el fotógrafo Juan José Quiles Mateos. Una muestra fotográfica que rinde homenaje a quienes llevan el nombre de Lorca con orgullo en diferentes disciplinas deportivas y que se incluye en las actividades culturales incluidas en el calendario de las olimpiadas lorquinas de 2025.

El proyecto reúne retratos fotográficos acompañados de una breve trayectoria deportiva de los protagonistas, con el objetivo de reconocer públicamente su trabajo y, al mismo tiempo, inspirar a las generaciones más jóvenes. «Cada foto refleja esfuerzo y dedicación. Con esta exposición quiero reconocer ese trabajo y, al mismo tiempo, animar a seguir persiguiendo lo que uno ama. Cada año aparecen nuevos nombres que brillan tanto en el ámbito local como en competiciones de nivel nacional, confirmando que Lorca sigue siendo una cantera inagotable de esfuerzo, pasión y superación», señaló el autor.

Los deportistas protagonistas de esta edición son Laura Gallego Silvente (fútbol playa), Miriam Andreu Pérez (triatlón), Pedro García de Alcaraz 'El Gato' (ciclismo de aventura), José Antonio García Llamas 'El Chato' (multideporte), Roque Quiñonero Meca (esgrima), José Javier Serrano Hinojosa (golf), Chari Guillén (body fitness) y Antonio Martínez Fernández-Rufete (karting).

El acto inaugural de la exposición está previsto para el próximo miércoles 1 de octubre, en el Palacio de Guevara, a las 19.30 horas, con entrada gratuita.