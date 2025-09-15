Lorca vive una nueva semana de deporte federado y popular con los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín 'Lunes Saludables', 'Atletismo en la calle', baloncesto, tenis de mesa, squash, voleibol en familia y automovilismo en la oferta deportiva del 15 al 21 de septiembre

LA VERDAD Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

Del 15 al 21 de septiembre, Lorca continúa disfrutando de la 46ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín, un evento que combina deporte, salud, convivencia y espectáculo en distintos puntos de la ciudad y sus pedanías. La semana comienza hoy con los Juegos y Deportes para la Tercera Edad, que se celebrarán en los Centros de la Tercera Edad durante varias semanas, fomentando la actividad física y la socialización de las personas mayores. También hoy, a las 19:30 horas, arranca en Zarzadilla de Totana la jornada Lunes Saludables, una propuesta abierta a participantes de todas las edades para promover hábitos saludables a través del ejercicio y que se desarrolla en las pedanías del municipio. Las sesiones son impartidas por los monitores del Complejo Deportivo Felipe VI.

El miércoles 17 de septiembre, el Pabellón San José acogerá una doble cita con el fútbol sala: a las 19:00 horas se disputará el triangular cadete y a las 21:30 horas se disputará el encuentro regional senior. El plato fuerte del ecuador de la semana será la celebración de la Copa Federación de Baloncesto en el C.D. Felipe VI a partir de las 21.00 horas. El jueves 18 de septiembre será el turno del boxeo con una exhibición que tendrá lugar a las 18:30 horas en la Alameda de Las Columnas a cargo del Club de Boxeo Los Álamos, reuniendo a jóvenes, veteranos y a todos los viandantes que quieran probar esta disciplina que sigue ganando adeptos en el municipio.

El viernes 19 de septiembre el deporte se vivirá en familia y en la calle: a las 17:00 horas, el C.D. Felipe VI acogerá el Torneo «Voleibol en Familia», una actividad que une generaciones en torno a la red; y a las 18:00 horas, el Colegio Sagrado Corazón será escenario de la primera sesión del programa «Atletismo en la Calle», acercando esta disciplina al público más joven en un entorno urbano y participativo con la coordinación de la sección de atletismo de la Asociación Deportiva Eliocroca.

El sábado 20 de septiembre será uno de los días más intensos del calendario. A las 09:00 horas, el C.D. Felipe VI acogerá el VIII Trofeo Ciudad de Lorca de Baloncesto y, de forma paralela, el Open Regional Junior de Squash. También a las 09:00 horas, en Ramonete, se celebrará el Rally Sprint «Paco el Billetes», una prueba automovilística que promete emoción y velocidad. La jornada se completará con el inicio del Open Feria de Lorca de Tenis de Mesa, que tendrá lugar en el Pabellón de San Antonio a partir de las 09:30 horas y continuará el domingo 21 de septiembre. También el domingo el voleibol volverá a ser protagonista con un torneo regional de categorías alevín, infantil y cadete.