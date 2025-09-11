Los Juegos Deportivos del Guadalentín comienzan este viernes con la marcha popular y la ceremonia de inauguración La prueba tendrá salida y llegada en Las Columnas y completará un recorrido de 5,5 kilómetros

Todo está listo en Lorca para dar el salto a una de las citas más emblemáticas del calendario local: los Juegos Deportivos del Guadalentín. Mañana viernes 12 de septiembre, las calles de la ciudad del sol volverán a llenarse de camisetas, pasos solidarios y ambiente festivo con la tradicional marcha popular inaugural que marca el inicio de más de un mes de actividad deportiva multidisciplinar.

La cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín arrancará a las 20.30 horas desde Las Columnas con un recorrido de 5.500 metros de distancia que este año ha tenido que ser modificado con respecto a pasadas ediciones debido a las obras de soterramiento del tren de alta velocidad a su paso por Lorca.

La caminata, que cada año atrae a familias, clubes, deportistas y ciudadanos de todas las edades, conserva su carácter solidario. En esta edición se dará visibilidad a la Asociación de Diabetes de Lorca y Comarca (Adilor). Para facilitar el acceso y el desarrollo de la prueba en las mejores condiciones, este año se ha habilitado un sistema de inscripción con pulsera de un solo uso, personal e intransferible, que permitirá al portador/a recoger la camiseta conmemorativa de las 46ª edición de los JDG y participar en el sorteo de regalos que se realizará tras finalizar la marcha y el acto inaugural.

La presencia con la pulsera puesta en el momento del sorteo será obligatoria en caso de resultar agraciado/a. Los técnicos del complejo deportivo Felipe VI animarán la espera antes del inicio de la marcha, que concluirá con un resumen gráfico de la historia de los JDG, una actuación musical, el encendido de la antorcha de las conocidas como 'olimpiadas lorquinas' y el ya mencionado sorteo de regalos entre los que se encuentran dos bicicletas, dos lotes de embutidos locales con jamón y un viaje a Granada.

Los integrantes del Centro Internacional de Vóley Playa serán los embajadores

Los integrantes del equipo olímpico nacional de vóley playa del Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca (CIVP) serán este año los embajadores de los JDG como reconocimiento a su trayectoria deportiva pero también a la promoción que realizan de Lorca y de su cultura deportiva en las diferentes pruebas en las que participan al tener en la ciudad del sol una de sus sedes de entrenamiento y preparación. Los integrantes de este equipo y 'embajadores' de los JDG son: Tania Moreno, Daniela Álvarez, Pablo Herrera y Adrián Gavira, junto a los entrenadores Fran Marco y Antonio García de Alcaraz.

El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, ha animado a toda la sociedad lorquina a participar en el acto inaugural de los JDG: «Quiero invitar a todas las familias, amigos y vecinos de Lorca a que mañana vivan con nosotros el arranque de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín. La marcha popular es el mejor ejemplo del espíritu que mueve a estas 'olimpiadas lorquinas': convivencia, solidaridad y deporte para todas las edades. Será una tarde para disfrutar, para caminar juntos y para llenar de color nuestras calles, por eso animo a los clubes a que vengan con sus equipaciones para dar visibilidad al gran trabajo que realizan para promocionar la actividad física y los eventos deportivos.

Este año contamos con unos 'embajadores' de excepción: el equipo olímpico nacional de vóley playa que entrena en el Centro Internacional de Lorca. Hablamos de deportistas que no solo han brillado en las Olimpiadas de París, sino que además han proyectado el nombre de Lorca. Que sean los 'embajadores' de estos Juegos es la mejor manera de reconocer su trayectoria y, al mismo tiempo, de subrayar que Lorca es tierra de deporte, con instalaciones y talento de nivel mundial».

El ritmo no bajará tras la marcha. Las actividades continuarán el sábado 14 de septiembre. Sobre las 11.00 horas, si la climatología es la adecuada, los aficionados al parapente volarán sobre la ciudad en la concentración nacional. Desde los alto de la Peñarrubia, los pilotos buscarán la diana, ubicada en la pista de atletismo Úrsula Ruiz, en el complejo deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla.

Certamen de pesca deportiva

Por la tarde, las playas de Puntas de Calnegre recibirán a las 80 personas inscritas en el XXVI Certamen Ciudad de Lorca de Pesca Deportiva. Pescadores que pasarán toda la madrugada en busca de la mejor presa hasta que se indique el final de la prueba y comience el pesaje de las capturas.

Con las primeras luces del domingo, los aficionados al trail se darán cita en el barrio de La Viña en la décimo tercera edición de la Peñarrubia Lorca Trail a beneficio de la Asociación de Padres de Atención Temprana (APAT). Cinco modalidades de participación para que nadie se quede sin disfrutar de los parajes naturales lorquinos por los que discurren los circuitos y un gran final de fiesta en meta para los participantes y sus familias.

Toda la información sobre los 46 Juegos Deportivos del Guadalentín se puede seguir de forma actualizada en la página web de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca así como en sus perfiles oficiales de redes sociales en Facebook, X, Instagram y Telegram.

