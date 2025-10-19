La edición 46 de los Juegos Deportivos del Guadalentín se despide sobre ruedas Cerca de un millar de ciclistas recorren Lorca en una marcha festiva que culmina con el acto de clausura oficial y el sorteo de regalos entre todos los participantes

Desde hace décadas, los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) no son solo un calendario de pruebas, son una manifestación social real de participación. Un encuentro popular que transforma la práctica deportiva en una fiesta colectiva muy arraigada entre los lorquinos. Hoy se ha vuelto a poner de manifiesto el espíritu participativo de las 'olimpiadas lorquinas' en el tradicional ciclopaseo con el que cada año se pone el broche final a los JDG. Cerca de un millar de personas han participado en la marcha ciclista popular de cerca de diez kilómetros marcada por el buen ambiente y la presencia de personas de todas las edades.

Desde primera hora de la mañana, el Complejo Deportivo Felipe VI, punto de salida y llegada del ciclopaseo, ha sido un hervidero de actividad. Familias enteras, grupos de amigos, integrantes de clubes deportivos y asociaciones como Lorca Biciudad han ido llegando de forma constante para inscribirse, recoger la camiseta conmemorativa de esta edición, y el número para poder participar en el sorteo de regalos (tres bicicletas, lotes de embutido, jamones y un viaje a Granada para dos personas). Como cada año, no ha faltado el concurso de disfraces y de vehículos creativos. Un pequeño monje y una familia de hippies se han llevado los premios a los mejores disfraces individual y colectivo, mientras que una bicicleta casera, elaborada con materiales reciclados, ha sido la ganadora en la modalidad de vehículos a pedales extraños. Todos los premiados se han llevado vales para canjear por material deportivo.

Poco después de las once se ha dado la salida oficial y poco a poco el pelotón ha ido ocupando el carril de la Ronda Central en dirección a Murcia para realizar un ida y vuelta y acceder por la calle José Antonio Dimas a la Avenida Europa y a la Avenida de las Fuerzas Armadas hasta adentrarse en el Barrio de San Cristóbal, subir la exigente cuesta del Puente Viejo y descender por Santa Clara hasta la Avenida Juan Carlos I y Alameda de Cervantes hasta la rotonda del Barrio de San Fernando. Desde allí, la meta se veía más cerca, pues sólo restaba llegar hasta el Huerto de la Rueda y desde el recinto ferial hasta el 'Templo del deporte', el C.D. Felipe VI.

Tras cruzar la meta, el punto de interés se ha trasladado al escenario, donde se ha llevado a cabo el acto oficial de clausura por parte del concejal de Deportes de Lorca, Juan Miguel Bayonas; el director de los JDG, José Luis Lozano; representantes de la Corporación municipal; miembros del comité organizador de los JDG y el equipo masculino y femenino del Centro Internacional de Vóley Playa junto al entrenador Antonio García de Alcaraz. Todos ellos en su papel de 'Embajadores de los 46º JDG'. En su intervención, los responsables del evento multidisciplinar lorquino han agradecido la participación en las pruebas populares de este año y también en las actividades federadas organizadas por los clubes y asociaciones deportivas del municipio. Asímismo, han resaltado una vez más «el papel desempeñado por los voluntarios deportivos sin los que sería imposible realizar gran parte de las pruebas», y también han destacado la aportación de los patrocinadores y empresas locales colaboradoras, así como de las federaciones regionales y nacionales de las diferentes disciplinas deportivas.

Durante seis intensas semanas, Lorca ha vivido una nueva edición de sus 'olimpiadas populares', con representación de disciplinas tan diversas como artes marciales, atletismo, deportes de raqueta, ciclismo, orientación, senderismo, yoga, fitness, baloncesto, balonmano, pesca, trail, petanca, fútbol, tenis de mesa, voleibol, boxeo, ajedrez, fútbol sala, parapente, automovilismo, trial y natación. También se han celebrado actividades dedicadas a la Tercera Edad y jornadas de Deporte por la Integración.

Los 46 Juegos Deportivos del Guadalentín han vuelto a reafirmar a Lorca como un referente nacional en deporte popular e inclusivo, manteniendo vivos sus principios fundacionales: promoción del deporte, mejora de la condición física y salud de las personas, divulgación de los valores intrínsecos a la práctica deportiva y transmisión del legado histórico deportivo vinculado a Lorca y a los deportistas locales.

