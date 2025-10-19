Doble sesión con las artes marciales en el C.D. Felipe VI de Lorca El 'Templo del deporte' ha acogido una prueba de judo en categorías benjamín y alevín por la mañana; y una exhibición de taekwondo por la tarde

El Complejo Deportivo Felipe VI de Lorca acogió este sábado una doble sesión dedicada a las de artes marciales en la que han participado más de 200 personas entre ambas pruebas. La competición de judo en categorías benjamín y alevín ha 'roto el hielo' a primera hora de la mañana con una jornada deportiva que ha reunido a jóvenes judocas procedentes de distintos clubes y escuelas de la Región de Murcia. Desde primera hora, el recinto deportivo ha registrado un ambiente lleno de entusiasmo, deportividad y compañerismo entre todos los participantes, que además han tratado de dar lo mejor de sí sobre el tatami, poniendo en práctica los valores fundamentales del judo: respeto, disciplina y superación.

Junto a ellos han estado momento sus entrenadores animándoles y corrigiendo posiciones. Los árbitros, el técnico especializado y la Asociación de Amigos del Judo de Lorca, club organizador, han veladao por el correcto desarrollo de la competición. «En las categorías de judo benjamín y alevín, la competición transcurre con un enfoque formativo y de aprendizaje, priorizando la seguridad y el desarrollo técnico por encima del resultado. Las normas adaptadas limitan el uso de técnicas complejas para evitar lesiones, centrándose en proyecciones básicas, control en el suelo y caídas seguras», han explicado desde la organización.

Y del judo al taekwondo. Pasadas las cuatro de la tarde ha dado comienzo la segunda y última de las citas con las artes marciales de los 46º JDG, la exhibición de taekwondo. Los maestros coreanos de las diferentes escuelas participantes, han orientado a sus pupilos a la hora de realizar sus respectivos ejercicios. La muestra ha estado organizada por el Club Taekwondo Lorca.

Al igual que en la prueba matutina de judo, la concentración de taekwondistas también ha servido para poner en valor el trabajo que se realiza en las categorías base, donde la prioridad es la formación técnica y educativa de los jóvenes deportistas. Este enfoque permite que los deportistas más jóvenes crezcan dentro de la disciplina, fortaleciendo no solo su condición física, sino también valores fundamentales como la cortesía, la perseverancia y el autocontrol.

