El Complejo Deportivo Felipe VI de Lorca acoge un nuevo torneo de voleibol femenino dentro de los 46º JDG Impulsado por el Club Voleibol Lorca, esta nueva prueba ha reunido al equipo local, al Club Voleibol Belich, al Club Atlético Santomera y al C.V. Al-Kazar

El calendario de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) ha estrenado este año una nueva prueba de voleibol regional femenino impulsada por el Club Voleibol Lorca y celebrada este domingo en el Complejo Deportivo Felipe VI con la participación del Club Voleibol Belich, de San Javier, el Club Atlético Santomera y el C.V. Al-Kazar. En total, un centenar de jugadoras de las categorías alevín, infantil y cadete que se han disputado los puntos en tres triangulares celebrados desde primera hora de la mañana de hoy con gran ambiente, tanto en la grada como en la pista. Este nuevo evento nace con el objetivo de «fomentar la práctica del voleibol entre las niñas y dar visibilidad al voleibol femenino regional», según ha explicado el coordinador de la misma, Blas Jesús Martínez.

Pasaban pocos minutos de las nueve cuando los árbitros han hecho sonar el silabato para indicar el comienzo de los enfrentamientos. Sobre la pista, los diferentes equipos, con sus respectivas equipaciones y atendiendo a las indicaciones de los entrenadores, han recepcionado, pasado pelota y rematado buscando el hueco definitivo en el campo contrario para ir sumando puntos. Tras cinco horas de juego, se ha dado por concluida esta primera edición del torneo de voleibol femenino que con toda probabilidad ha llegado para consolidarse en la programación de futuras ediciones de los Juegos Deportivos del Guadalentín.

La clasificación final en categoría alevín la ha encabezado el equipo lorquino seguido de las chicas del C.V. Belich y C.A. Santomera. En categoría infantil, el triunfo final ha sido para C.V. Belich, seguido de C.A. Santomera y el club lorquino en tercera posición. En categoría cadete, las chicas del C.V. Belich han sido primer as seguidas del equipo C.V. Al-Kazar y las anfitrionas.

