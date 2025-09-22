Cinco equipos se disputan el VIII Torneo de Baloncesto Ciudad de Lorca

LA VERDAD Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:28 Comenta Compartir

El Torneo de Baloncesto Ciudad de Lorca ha alcanzado este fin de semana su octava edición dentro de la programación de la cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín, consolidándose como una de las citas de referencia para el baloncesto base en la Región de Murcia. La competición, organizada por la A.D. Eliocroca con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, ha contado con la participación del equipo anfitrión y de los equipos Hozono Global Jairis, C.B. Sierra Espuña, Asociación Deportiva Infante y la Asociación Deportiva Estudiantes. Un total de 113 jugadores repartidos en las categorías junior y cadete (zonal y plata masculina; y femenina) han participado en esta prueba, que sirve de preparación para el arranque de la temporada la próxima semana.

El Complejo Deportivo Felipe VI ha sido el escenario de una maratoniana jornada que ha arrancado por la mañana y se ha prolongado hasta bien entrada la tarde con buen ambiente en las gradas por la presencia de familiares y aficionados, que han animado a los componentes de los equipos mientras estos trataban de hacer su mejor juego en la cancha de las pistas transversales habilitadas para que se pudieran disputar de forma simultánea los diferentes enfrentamientos.

La A. D. Eliocroca, con casi medio siglo de historia en el deporte lorquino, ha reafirmado su papel como referente formativo en esta disciplina en la ciudad del sol. En la actualidad cuentan con equipos en todas las categorías de la liga regional y además ofrecen actividades extraescolares en cinco centros educativos del municipio para promocionar el deporte de la canasta. Esta temporada incrementan también su participación femenina pasando de uno a tres equipos.

Los participantes, además de ser obsequiados con una camiseta conmemorativa de los JDG, han compartido una comida de convivencia que ha servido para recuperar fuerzas para afrontar los últimos partidos de la tarde. Finalmente, en categoría femenina, las chicas del Hozono Global Jairis han sido las primeras clasificadas seguidas de las anfitrionas de la Asociación Deportiva Eliocroca. En la categoría cadete zonal, el Estudiantes Cartagena (equipo naranja) ha subido al primer escalón y sus compañeros del segundo equipo (Estudiantes negro) han sido subcampeones. Los lorquinos han sido bronce. En categoría cadete Plata, los jóvenes de A.D. Infante se han hecho con el primer puesto por encima de los integrantes del C.B. Sierra Espuña y del conjunto lorquino.

El último partido en jugarse ha enfrentado a la categoría junior del Hozono Global Jairis y del C.B. Sierra Espuña, con victoria para los primeros por 65 a 48 puntos. De nuevo el equipo Eliocroca se ha clasificado en tercer lugar en esta categoría. La sesión baloncentística ha finalizado con la entrega de medallas y con la mirada puesta en las dos próximas citas con el baloncesto en los JDG: el Memorial Juan Antonio Lorente, el próximo sábado 27 de septiembre; y el torneo 3x3 en la Plaza de España el próximo 4 de octubre.