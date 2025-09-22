El Cejo de los Enamorados, protagonista de la propuesta de deporte popular en la tercera semana de los JDG Del 22 al 28 de septiembre, los Juegos del Guadalentín ofrecen desde ajedrez y squash hasta senderismo y aquazumba en un programa para todos los públicos

Los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) afrontan su tercera semana con una de las pruebas populares más esperadas, la ruta de senderismo al Cejo de los Enamorados. Esta mítica cita en el calendario de los JDG tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las 09.30 horas con salida desde La Merced para continuar por el cauce del río Guadalentín y enlazar, a través de la carretera de La Parroquia, con el paraje de la Quintilla y la fuente del Cejo, con regreso por la ruta que desemboca en el aparcamieto del parque Taller del Tiempo. Las inscripciones se podrán formalizar el mismo día de la prueba a partir de las 09.00 horas.

La semana que arranca hoy, del 22 al 28 de septiembre, contará con un amplio programa que abarca desde deportes tradicionales hasta actividades acuáticas. Esta misma tarde, a las 18:00 horas, en la Casa del Deporte, se celebrará el inicio del Campeonato de Senas, una de las competiciones más tradicionales del calendario. Una hora y media más tarde, a las 19:30 horas, la pedanía de La Parroquia acogerá una nueva sesión de la actividad Lunes Saludables que promueve la actividad física entre ciudadanos de todas las edades y en los núcleos rurales más alejados del casco urbano.

Mañana, martes 23 de septiembre, a las 20:00 horas, el C.D. Felipe VI será escenario de una animada sesión de Aquazumba, que combina música, ritmo y ejercicio acuático. El viernes 26 de septiembre, a las 18:00 horas, la Plaza de Colón acogerá la partida simultánea de ajedrez en la que los participantes podrán medir su ingenio frente a un maestro de esta disciplina. Será el 'aperitivo' del torneo que un día después, el sábado 27 de septiembre a partir de las 10.00 horas, se desarrollará en el centro comercial Parque Almenara con la participación de jugadores de diferentes edades procedentes de toda la Región de Murcia y de provincias limítrofes.

La jornada del sábado 27 de septiembre también estará marcada por otras dos importantes citas: a las 09:00 horas, el C.D. Felipe VI acogerá el IV Open Nacional Absoluto de Squash, reuniendo a algunos de los mejores jugadores del país; y a las 17:00 horas, también en el C.D. Felipe VI, se disputará el V Memorial Juan Antonio Lorente de baloncesto, un emotivo encuentro en honor a esta figura destacada del deporte lorquino. El domingo 28 de septiembre, además de senderismo, también habrá petanca en las pistas de San Diego en el Trofeo de Feria de Petanca, un evento que mantiene viva la tradición y la convivencia intergeneracional.