JDG

El campeonato de pádel de menores de los JDG congrega a la cantera de esta disciplina deportiva en las pistas de Torrecilla

En total han participado 30 menores de las categorías sub-10, sub-14 y sub-18

LA VERDAD

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:51

Comenta

Las pistas de pádel del complejo deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla han acogido hoy el campeonato de pádel de menores, para las categorías sub-10, sub-14 y sub-18, de la cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Un evento deportivo organizado por el club Pádelorca. En total han sido 15 las parejas inscritas y, a diferencia del método habitual de inscripción por parejas, éstas se forman por los organizadores para equilibrar el nivel de los jugadores y posibilitar una rotación de todos los participantes.

El torneo ha sido una fiesta del deporte infantil y juvenil al que se han sumado las familias de los participantes animándolos en cada enfrentamiento. Con el acto de entrega de las medallas conmemorativas de los Juegos Deportivos del Guadalentín y de vales de material deportivo ha finalizado esta edición del campeonato que tiene como objetivo principal seguir potenciando esta disciplina deportiva entre los menores.

La clasificación final por categorías ha sido:

Sub-18

1°.- Mario Mora - Alejandro Gómez.

2°.- Rafael Olmo- Pablo Barnés.

3°.- Daniel Giménez – Adrián Serrano. 4°- Amanda Blazquez.

Sub-14

1°.- Pedro González - Mario López.

2°.- Alejandro Munuera - Ángel José López.

3°.- Raúl Martínez - Mario Sánchez. 4°- Martín García - Gabriel Valero.

Sub-10

1°. José García - Antonio Alegría.

2°.- Jaime Gómez - Jesús Pérez.

3°.- Guillermo Guirao - Manuel Pérez.

4°.- Pablo Fortuna - Adrián Martínez.

