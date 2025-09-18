El boxeo se abre paso en Lorca: del gimnasio a la calle El Club de Boxeo Los Álamos ofrece una exhibición al aire libre para mostrar a la ciudadanía las características de esta disciplina deportiva que sigue creciendo

La 46ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín ha vuelto a convertir en ring urbano la Alameda de La Constitución con la exhibición de boxeo organizada por el Club de Boxeo Los Álamos, una actividad que se sigue consolidando en el calendario anual. Durante más de una hora, los deportistas han mostrado al público el protocolo y la técnica de combate e incluso han invitado a los viandantes a enfundarse los guantes y probar. La exhibición ha comenzado con un calentamiento para dejar paso a varios combates coordinados por los responsables del club deportivo.

Juegos de pies y movimientos básicos del boxeo se han repetido durante toda la sesión mientras sonaba la música y las miradas de los viadantes se centraban en la demostración deportiva. La finalidad de esta exhibición, año tras año, es continuar acercando el boxeo a la ciudadanía y ayudar a derribar el estereotipo de deporte violento. Sus practicantes subrayan que esta disciplina exige valentía, constancia, disciplina, esfuerzo, capacidad física, igualdad y, sobre todo, control emocional.

Aunque no tiene la misma trayectoria que otros deportes más populares, el boxeo en Lorca ha ido ganando espacio entre los lorquinos y cada vez más jóvenes se suman a esta práctica como alternativa saludable frente al sedentarismo o el ocio pasivo.

Para más información sobre los 46ª Juegos Deportivos del Guadalentín, se puede consultar la página web de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca y sus perfiles en redes sociales, así como los de los clubes organizadores.

