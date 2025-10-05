El baloncesto 3x3 de los 46º Juegos Deportivos del Gualentín con fase final en la pista urbana habilitada en la Plaza de España y con 32 equipos La A.D. Eliocroca ha sido la anfitriona de una prueba incluida

La cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín estrenó ayer un nuevo torneo de baloncesto 3x3 organizado por la Asociación Deportiva Eliocroca en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca. Un total de 32 equipos participaron en esta primera edición, de los cuales siete pertenecían al Valencia Basket, dos al YPL Italia y el resto al club anfitrión. Una prueba que se desarrolló durante todo el día en dos escenarios diferentes: el pabellón Antonio Baños-Alamedas y la Plaza de España, en una cancha urbana habilitada para la celebración de los partidos finales y en la que se concentraron numerosos aficionados para disfrutar de esta modalidad de baloncesto.

Una canasta, una cancha, gradas, banderolas, un marcador y muchas ganas de mostrar el baloncesto a la ciudadanía. Siguiendo la normativa oficial FIBA, los partidos se disputaron a diez minutos o 21 puntos, lo que propició un ritmo trepidante y encuentros muy igualados. Jugadores y jugadoras demostraron su habilidad técnica, velocidad y capacidad de improvisación en un formato que prioriza la intensidad y la cooperación.

Durante la entrega de trofeos, tanto los representantes de la Concejalía de Deportes y de la A.D. Eliocroca destacaron el éxito de participación y el ambiente vivido, subrayando el objetivo de «sacar el deporte a la calle y acercarlo a la ciudadanía», en línea con la filosofía de los Juegos Deportivos del Guadalentín.

Con este torneo, Lorca da un nuevo paso en la promoción del baloncesto base y urbano, fomentando los valores de competitividad sana, convivencia y cultura deportiva que caracterizan a las 'olimpiadas lorquinas'. Este año han sido varias las citas relacionadas con el deporte de la canasta que se han incluido en el calendario de los 46º JDG: la final de la Copa Federación de Baloncesto, el Memorial Juan Antonio Lorente y la octava edición del Trofeo Ciudad de Lorca.