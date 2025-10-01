Orgullo de ser empresarios

Celebramos hoy el Día del Empresario de la Región de Murcia y un año más, en la comarca del Guadalentín, podemos y debemos sentirnos orgullosos ... por continuar desarrollando nuestra función tantas veces injustamente cuestionada. La comarca sigue creando trabajo cada día más cualificado y eso, como nunca me cansaré de repetir, es fruto de la conjunción de la protección y mejora del capital humano y de la dedicación y vigilancia de las cuentas de resultados, que es la única forma de conseguir el desarrollo económico y social.

Es importante que nuestro marco normativo sea claro, firme y permanente, que infunda confianza y se exija su cumplimiento. Es nuestra obligación y también nuestra defensa. Ser empresario se elige, y nace de inmediato el ineludible compromiso de profesionalidad, respeto a los valores, empatía con quien convivimos, compromiso social, espíritu crítico y trabajo en equipo. Ese y solo ese es el norte que debemos buscar. Vamos a seguir aunando esfuerzos para que el Guadalentín, Murcia y España mantengan su carácter de territorios atractivos para la inversión.

Aprovecho para felicitar, en nombre de Ceclor, al Cuerpo Nacional de Policía, que también celebra hoy el día de su Patrón, Los Ángeles Custodios. Expreso mi personal agradecimiento comisario de Lorca, Pedro Montiel, y al jefe Superior de Policía, Ignacio del Olmo, por proponerme para la concesión de la Medalla de la Orden del Mérito Civil con distintivo azul, que recibo con toda la ilusión y gratitud que merece.