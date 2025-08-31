La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos de Lorca en una imagen de archivo. Bomberos Lorca

Una intoxicada por inhalación de humo en un incendio en Lorca

Dos vecinos tuvieron que ser evacuados al extenderse las llamas, originadas en un solar, a una vivienda cercana

LA VERDAD

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:35

Una joven de 21 años fue trasladada al hospital Rafael Méndez en la mañana de este domingo por inhalación de humo en un incendio en Lorca. El fuego se inició en un solar situado en la calle Marcos Martínez, pero posteriormente se propagó hasta una vivienda cercana, obligando a evacuar a dos personas.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local de Lorca, de Policía Nacional y del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, así como bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, una de ellas medicalizada. Apenas 30 minutos después de originarse el incendio, los bomberos lo declararon extinguido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  6. 6

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  7. 7

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  9. 9 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera
  10. 10

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una intoxicada por inhalación de humo en un incendio en Lorca

Una intoxicada por inhalación de humo en un incendio en Lorca