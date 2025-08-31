Una intoxicada por inhalación de humo en un incendio en Lorca Dos vecinos tuvieron que ser evacuados al extenderse las llamas, originadas en un solar, a una vivienda cercana

Una joven de 21 años fue trasladada al hospital Rafael Méndez en la mañana de este domingo por inhalación de humo en un incendio en Lorca. El fuego se inició en un solar situado en la calle Marcos Martínez, pero posteriormente se propagó hasta una vivienda cercana, obligando a evacuar a dos personas.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local de Lorca, de Policía Nacional y del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, así como bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, una de ellas medicalizada. Apenas 30 minutos después de originarse el incendio, los bomberos lo declararon extinguido.

