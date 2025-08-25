La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un técnico de Adif en el yacimiento encontrado junto a la vieja estación de San Diego. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Hallan restos arqueológicos en las obras del AVE en Lorca junto a la estación de San Diego

Los resultados finales sobre el yacimiento determinarán su posible impacto en el calendario de la actuación para soterrar la alta velocidad

GLORIA PIÑERO

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:20

Las obras de soterramiento del ferrocarril y de llegada del AVE a Lorca han dejado al descubierto restos arqueológicos en las inmediaciones de la antigua ... estación de San Diego. En la zona, actualmente en transformación para levantar un nuevo edificio ferroviario, trabajan dos equipos de arqueólogos que han comenzado a documentar estructuras en piedra que conforman pequeños espacios de unos cuatro metros cuadrados. Los vestigios, algunos cubiertos con plásticos para su preservación, han despertado expectación entre los vecinos, que aseguran haber visto cómo se retiraban posibles restos óseos en bolsas.

