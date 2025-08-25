Hallan restos arqueológicos en las obras del AVE en Lorca junto a la estación de San Diego

Las obras de soterramiento del ferrocarril y de llegada del AVE a Lorca han dejado al descubierto restos arqueológicos en las inmediaciones de la antigua ... estación de San Diego. En la zona, actualmente en transformación para levantar un nuevo edificio ferroviario, trabajan dos equipos de arqueólogos que han comenzado a documentar estructuras en piedra que conforman pequeños espacios de unos cuatro metros cuadrados. Los vestigios, algunos cubiertos con plásticos para su preservación, han despertado expectación entre los vecinos, que aseguran haber visto cómo se retiraban posibles restos óseos en bolsas.

Fuentes próximas a Adif confirman a LA VERDAD que las excavaciones cuentan con la supervisión de antropólogos de la Universidad de Granada. Los trabajos se realizan en coordinación con la dirección de obra, técnicos de la Comunidad Autónoma, el propio equipo arqueológico del administrador ferroviario y el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Lorca, que presta labores de asesoramiento y acompañamiento.

Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural confirman que están realizando un seguimiento activo de la investigación, que incluyen registro planimétrico y fotogramétrico exhaustivo de todas las estructuras, con el fin de garantizar una documentación lo más completa posible.

Una vez finalizada la excavación, la Dirección General recibirá la correspondiente memoria final, en la que se recogerán los resultados completos del proceso. «Será entonces cuando pueda trasladarse con rigor la envergadura de los hallazgos encontrados», aseguran fuentes de la consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

Así que, por el momento, se trata de una fase inicial de investigación y todavía no se han comunicado ni la antigüedad de los restos ni su relevancia histórica. La Delegación del Gobierno, contactada por esta redacción, no ha facilitado aún información sobre el alcance del hallazgo ni sobre su posible impacto en el calendario de las obras del AVE.

Potencial arqueológico

La localidad no es ajena a este tipo de sorpresas. Ya en 2010, durante la construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad a la altura de La Hoya, aparecieron restos de época romana de unos 1.800 años, entre los que destacaban termas y estructuras hidráulicas vinculadas a la Vía Augusta, que unía Cartagena con Andalucía. Algo similar ocurrió en las obras de la autovía A-7, también cerca de La Hoya, donde se localizaron vestigios de origen andalusí. En aquel caso, aunque fueron documentados, acabaron cubiertos con geotextil y grava al considerarse de escaso valor arqueológico.

En 2003, las obras de construcción del Parador de Nacional de Turismo dejaron al descubierto los restos de una judería, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, y en la que destacan una sinagoga que no fue consagrada a ninguna otra religión tras su abandono en 1492, y dieciséis viviendas que se abren a pequeñas placetas y estrechas calles.

Lorca es uno de los municipios con mayor riqueza arqueológica del sureste peninsular. Su ubicación estratégica —en un valle fértil, atravesado por rutas naturales que conectaban el Levante con Andalucía y cercano al litoral— ha hecho que fuera habitado de forma continua desde la prehistoria, por lo que su territorio guarda huellas de casi todas las civilizaciones mediterráneas que han pasado por la península.

El subsuelo lorquino está considerado de alto potencial arqueológico, y cualquier obra de cierta envergadura suele dar con restos de diferentes épocas que han permitido estudiar la evolución urbana desde la Antigüedad hasta la Edad Media, especialmente la convivencia entre diferentes culturas: íberos, romanos, musulmanes y cristianos.

En su término municipal se han hallado restos del Calcolítico y de la Edad del Bronce, vinculados a la Cultura de El Argar (2200–1550 a.C.), una de las más avanzadas de Europa en ese momento y que han sido clave para entender la organización social y militar de esa época.