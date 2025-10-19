La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios trabajan en el soterramiento con una pilotadora y una grúa de grandes dimensiones, en una imagen tomada el viernes. G. J. MARTÍNEZ / AGM

El gran desafío de las obras del AVE en Lorca

Una potente maquinaria de más de cien toneladas de peso y 30 metros de altura trabaja imparable en el soterramiento, también bajo el río Guadalentín

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:58

Las obras de soterramiento de la plataforma del AVE bajo la ciudad avanzan imparables con la ejecución de los muros pantalla que sustentarán el túnel ... de 2,9 kilómetros de longitud por el que pasará el tren, entre San Diego y el colegio Ana Caicedo. Uno de los principales retos es realizar la cimentación por debajo del cauce del río Guadalentín, un trabajo en el que se ha progresado con la reciente culminación de la primera fase, según avanzó a LA VERDAD el ingeniero Ángel Gutiérrez, de la empresa Pilotes Sánchez, con una experiencia de dos décadas en el sector.

