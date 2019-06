Francisco Jódar se despide de la política con un mensaje a través de Facebook Francisco Jódar, en una fotografía de archivo. / Javier Carrión / AGM El exalcalde de Lorca vuelve a su puesto de trabajo como técnico consultor de la Consejería de Educación INMA RUIZ Lorca Viernes, 14 junio 2019, 21:04

Francisco Jódar utilizó su cuenta de Facebook para despedirse de la política y anunciar su incorporación esta semana a su puesto de trabajo como técnico consultor de la Consejería de Educación. «Es un cargo que dejé hace 20 años para ser concejal en el Ayuntamiento de Lorca», explica. Abandona la política después de una dilatada carrera en el PP, que le llevó a ser ocho años concejal, diez años alcalde, un año consejero de Agricultura Ganadería y Pesca y cuatro años diputado en la Asamblea Regional.

«En todos estos cargos, en tiempos que no han sido fáciles, he tratado de servir a todos de la mejor manera que he sabido», explica. Añade que «estos 20 años han sido una experiencia vital extraordinaria». Finaliza el mensaje con un «gracias a todos y hasta siempre».