Formación digital en un Centro Nube en Lorca La Comunidad habilita un local en la calle Corredera para que los ciudadanos aprendan a manejar las impresoras 3D, kits de robótica, drones educativos o gafas de realidad virtual

El alcalde y el consejero durante su visita a las obras del Centro Nube, en un local de la calle Corredera.

Inma Ruiz Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

Un Centro Nube, situado en la calle Corredera, contribuirá a reducir la brecha tecnológica de los ciudadanos. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto con el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, visitaron este viernes las obras del local, que se abrirá al público en el primer trimestre de 2026. Es uno de los cuatro espacios que el Gobierno regional está habilitando, junto a los de Murcia, Cartagena y Molina de Segura, para ofrecer formación y recursos que permitan mejorar las competencias digitales de sus vecinos.

El local cuenta con 140 metros cuadrados, la actuación está financiada por la Comunidad Autónoma, a través de la Agencia de Transformación Digital (ATD), y la ejecuta la Fundación Integra Digital. El Gobierno Regional destina 39.500 euros a la obra y 102.000 euros adicionales a la adecuación del espacio, el mobiliario y el equipamiento tecnológico. El proyecto se complementa con una inversión municipal de 12.000 euros.

Gil ha destacado que «este espacio abierto a todos permitirá formarse en competencias digitales esenciales y acceder a tecnologías emergentes que impulsan la innovación, la creatividad y la igualdad de oportunidades». Marín señaló que el diseño del centro está orientado a crear un espacio accesible y funcional que facilite el aprendizaje práctico.

Detalló que el nuevo espacio contará con una 'Zona Conecta' en la que se podrán llevar a cabo tutorías, mentorías digitales o actividades colaborativas y de orientación personalizada. Además, dispondrá de dos aulas polivalentes para cursos, talleres u otras dinámicas de adquisición de competencias digitales.

Se impartirá formación básica en competencias digitales esenciales, alfabetización informática y talleres especializados en tecnologías emergentes para usuarios con conocimientos más avanzados. Para ello, contará con equipamiento tecnológico de última generación entre el que figuran impresoras 3D, kits de robótica, drones educativos, gafas de realidad virtual y aumentada, ordenadores portátiles, tabletas, pizarras digitales o materiales STEAM (Science, Technology; Engineering, Arts and Maths).

Revitalización del casco histórico

El alcalde subrayó que con la ubicación de este recurso tecnológico y con la futura apertura del histórico edificio de la Cámara Agraria en la calle Corredera se da un paso más en su revitalización. Se convertirá así «en un punto neurálgico de crecimiento, de vanguardia y de prestación de servicios que va a beneficiar a la hostelería, el comercio, al turismo y a la cultura en el municipio». Se complementa con el «gran plan municipal de desarrollo de vivienda y de recuperación de edificios históricos que está llevando a cabo el Ayuntamiento» en el casco antiguo.

Según el regidor la recuperación de la actividad en esta céntrica calle peatonal, con un acusado declive de su actividad comercial en los últimos años, «pasa por estas dos grandes inversiones» que está ejecutando la Comunidad Autónoma.

También hizo referencia a la continua actividad que tiene durante el año con eventos como el mercadillo de Navidad, la feria del libro o los conciertos y actividades complementarias del festival de música Fortaleza Sound.

Sobre el avance de las obras de rehabilitación de la Cámara Agraria, el consejero dijo que «están a punto de finalizar», será a finales de enero, y reconoció que «ha sido una obra compleja por las singularidades del edificio». Coincidió también en afirmar que «va a suponer un importante punto de revitalización de esta arteria tan importante» de la ciudad.

Temas

Lorca