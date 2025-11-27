La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Árbol luminoso instalado en la plaza de España. Inma Ruiz

El espectáculo 'El origen de la luz' encenderá la Navidad este sábado en Lorca

Será a las 20 horas en la plaza de España, donde se ha instalado un árbol de 22 metros de altura

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

El pistoletazo de salida oficial a la Navidad lorquina será el encendido del alumbrado navideño, que tendrá lugar el sábado a las 20 horas en la plaza de España, como en años anteriores. Lo confirmó este jueves la concejala de Festejos, María de las Huertas García, que detalló que el gran árbol instalado en el corazón del casco antiguo mide 22 metros de altura, tiene 10 metros cuadrados en su base y está formado por más de 40.000 bombillas tipo Led.

Para la ocasión se ha preparado el espectáculo 'El Origen de la Luz', sobre el que no quiso dar detalles, solo que habrá «muchas sorpresas para el disfrute de las familias». El encargado de accionar el botón del encendido será el piloto de karting de nueve años de edad Pablo Segura. «Su constancia, espíritu de superación y esfuerzo le han convertido en un ejemplo para la juventud local, y su elección simboliza el orgullo de una ciudad que apuesta por sus nuevas generaciones», dijo la concejal.

La plaza de España volverá a ser el principal escenario para la celebración de la Navidad con actuaciones musicales para el 'tardeo' en fechas clave como Nochebuena y Nochevieja, adelantó García.

Recordó que el Ayuntamiento ha invertido este año 211.000 euros en la iluminación navideña, un 11% más que en el ejercicio anterior, por la colocación de más elementos decorativos en el casco urbano y las pedanías.

Decoración navideña renovada con participación local

La concejala de Desarrollo Local, Rosa Medina, explicó que los alumnos de los programas municipales de empleo y formación han fabricado este año tres nuevos árboles luminosos de siete metros de altura, que se colocarán en las pedanías de Ramonete, Morata y Parrilla. La inversión municipal en materiales ha sido de 9.000 euros.

Se suman a los 36 árboles confeccionados en años anteriores, que cuentan con distintas alturas y que ya están instalados en pedanías, en barrios y en enclaves urbanos como la plaza de Calderón y la avenida de Santa Clara.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  3. 3 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  5. 5 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  6. 6 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  7. 7 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  8. 8

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  9. 9

    Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara
  10. 10 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El espectáculo 'El origen de la luz' encenderá la Navidad este sábado en Lorca

El espectáculo &#039;El origen de la luz&#039; encenderá la Navidad este sábado en Lorca