El espectáculo 'El origen de la luz' encenderá la Navidad este sábado en Lorca Será a las 20 horas en la plaza de España, donde se ha instalado un árbol de 22 metros de altura

Inma Ruiz Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:49

El pistoletazo de salida oficial a la Navidad lorquina será el encendido del alumbrado navideño, que tendrá lugar el sábado a las 20 horas en la plaza de España, como en años anteriores. Lo confirmó este jueves la concejala de Festejos, María de las Huertas García, que detalló que el gran árbol instalado en el corazón del casco antiguo mide 22 metros de altura, tiene 10 metros cuadrados en su base y está formado por más de 40.000 bombillas tipo Led.

Para la ocasión se ha preparado el espectáculo 'El Origen de la Luz', sobre el que no quiso dar detalles, solo que habrá «muchas sorpresas para el disfrute de las familias». El encargado de accionar el botón del encendido será el piloto de karting de nueve años de edad Pablo Segura. «Su constancia, espíritu de superación y esfuerzo le han convertido en un ejemplo para la juventud local, y su elección simboliza el orgullo de una ciudad que apuesta por sus nuevas generaciones», dijo la concejal.

La plaza de España volverá a ser el principal escenario para la celebración de la Navidad con actuaciones musicales para el 'tardeo' en fechas clave como Nochebuena y Nochevieja, adelantó García.

Recordó que el Ayuntamiento ha invertido este año 211.000 euros en la iluminación navideña, un 11% más que en el ejercicio anterior, por la colocación de más elementos decorativos en el casco urbano y las pedanías.

Decoración navideña renovada con participación local

La concejala de Desarrollo Local, Rosa Medina, explicó que los alumnos de los programas municipales de empleo y formación han fabricado este año tres nuevos árboles luminosos de siete metros de altura, que se colocarán en las pedanías de Ramonete, Morata y Parrilla. La inversión municipal en materiales ha sido de 9.000 euros.

Se suman a los 36 árboles confeccionados en años anteriores, que cuentan con distintas alturas y que ya están instalados en pedanías, en barrios y en enclaves urbanos como la plaza de Calderón y la avenida de Santa Clara.

