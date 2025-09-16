El Ejército del Aire avisa: Lorca sufrirá «estampidos sónicos» en las próximas semanas Las maniobras militares que se realizarán en el municipio con vuelos supersónicos provocarán fuertes estruendos a determinadas horas

El Ejército del Aire y del Espacio ha alertado de maniobras militares en el término municipal de Lorca que pueden provocar «estampidos sónicos», que serán perceptibles entre las 15.30 y 17.30 horas, desde el próximo 22 de septiembre hasta el 2 de octubre, excluyendo el fin de semana.

El Programa de Liderazgo Táctico (TLP), de la Base Aérea de Albacete, está preparando el itinerario para el curso de vuelo FC 2025-3, en el que se contempla la realización de misiones con la utilización de «radares de defensa aérea».

Por este motivo, se está llevando a cabo el despliegue de determinados medios, como camiones y vehículos todoterreno, informa el Consistorio de Lorca.

Durante la ejecución de estas misiones, está autorizada la realización de vuelos supersónicos por lo que, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha y de las limitaciones que ya se venían aplicando a este tipo de maniobras, es posible que se produzca algún estampido sónico perceptible a nivel de superficie.

Asimismo, desde el Programa de Liderazgo Táctico se ha trasladado que las delegaciones de Defensa y del Gobierno de la Región de Murcia han sido puntualmente informadas al respecto, al igual que los propietarios de las fincas afectadas, que han concedido permiso para su utilización. Desde el TPL se velará por el cumplimiento de todas las normas medioambientales existentes, manteniendo la zona en perfectas condiciones.