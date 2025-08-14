Diversión desde la igualdad en las escuelas de verano en Lorca Cerca de medio millar de niños han participado en talleres de verano para facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones

Con la llegada del verano, muchas familias se enfrentan a un reto que se repite cada año: cómo compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos durante las largas vacaciones escolares. Mientras los niños disfrutan de casi tres meses sin clases, los padres deben hacer malabares para cubrir ese tiempo sin que sus responsabilidades laborales se vean afectadas. La conciliación familiar en verano se convierte así en un verdadero desafío, especialmente para quienes no cuentan con redes de apoyo o recursos suficientes.

Una de las soluciones más recurrentes son las escuelas de verano. Por ello, este año casi medio millar de niños han participado en el programa «Divirtiéndose en Igualdad» desarrollado por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca.

Su edil responsable, María de las Huertas García, ha contado que «el objetivo fundamental de la Concejalía en verano es ofrecer servicios de conciliación de la vida personal, laboral y familiar con actividades coeducativas». Estas han estado dirigidas especialmente a niños de entre 3 y 12 años.

Son concretamente 464 niños los que han podido acceder a talleres diarios de expresión artística o reciclaje, así como a prácticas deportivas, juegos tradicionales, actividades acuáticas e incluso excursiones. Lo han hecho durante la última semana de junio y los meses de julio y agosto completos en horario de mañana, entre las 7.15 y 15.15 horas. El proyecto se ha desarrollado en los colegios San Fernando, Ana Caicedo Richard, Sagrado Corazón y Alfonso X El Sabio para los residentes del casco urbano.

Esta escuela de verano no ha querido dejar atrás a los niños de las pedanías «con el fin de dinamizar las zonas rurales y facilitar el acceso a todas las familias», por lo que también se ha ofrecido el servicio en el Centro de la Mujer de Aguaderas y en los colegios de La Torrecilla, Petra González en La Paca y Villaespesa, en Tercia. Durante el mes de agosto se ha contado con una única sede: el CEIP San Fernando.

El programa ha sido financiado a través del 'Plan Corresponsables' del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Como adición, el programa en Lorca ha contado con personal de ASTRADE, especializado en la atención a niños con discapacidad. Según Belén Díaz, concejala de Discapacidad, «el 'Plan Corresponsables' no contemplaba inicialmente la atención específica para niños con discapacidad, por lo que el Ayuntamiento de Lorca ha asumido los costes necesarios para la contratación de personal especializado».

En este sentido, García ha aclarado que «la participación supera las expectativas cada año, y por eso seguiremos apostando por estas dinámicas de verano que hacen posible la conciliación de la vida personal, familiar y laboral».

Para concluir, la edil de la Concejalía de la Mujer ha recordado que «se ha activado una nueva iniciativa previa a la 'vuelta al cole', con talleres dirigidos a niños de entre 3 y 16 años del 1 al 5 de septiembre en horario de mañana y tarde». Un total de 120 menores podrán disfrutar de ellos en el Pabellón Deportivo Juan Zurano, en el recinto de los IES Francisco Ros Giner e Ibáñez Martín.

