Despliegan una bandera de España de 300 metros cuadrados en un instituto de Lorca Para conmemorar el aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978

Alumnos y profesores del instituto Bartolomé Pérez Casas despliegan la bandera de España en el patio del centro.

Inma Ruiz Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:13

Alumnos del Instituto Secundaria Bartolomé Pérez Casas de Lorca desplegaron este viernes en el patio del centro una gran bandera de España de 300 metros cuadrados. Es la más grande de la Región y supera en superficie la que ondea en la plaza de Colón de Madrid, según subrayó el director del centro, David Torres del Alcázar.

Explicó que el instituto ha realizado esta actividad con motivo de la conmemoración del aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución Española de 1978. La enseña nacional ha sido diseñada y confeccionada íntegramente por el alumnado y profesorado de las enseñanzas de Moda dentro de un trabajo interdisciplinar que combina técnica textil, diseño, trabajo en equipo y compromiso con los valores constitucionales.

El proceso de elaboración se ha prolongado durante varias semanas en los talleres de moda del instituto, donde estudiantes y docentes han trabajado en la planificación, patronaje, selección de tejidos, costura y ensamblaje de los grandes paños que conforman la bandera.

Todo ello se ha realizado cumpliendo estrictamente la normativa vigente sobre la bandera de España, garantizando sus proporciones, colores y características oficiales, indicó Torres del Alcázar.

