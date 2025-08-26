El deporte inundará las calles de Lorca con los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín Más de medio centenar de actividades integran el calendario de esta nueva edición, que se desarrollará desde el 12 de septiembre hasta el 19 de octubre

Los Juegos Deportivos del Guadalentín volverán un año más a inundar calles, plazas, pedanías e instalaciones deportivas municipales de personas de todas las edades practicando actividad física, siempre favoreciendo el deporte inclusivo. Así lo anunció este martes el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, acompañado por el concejal de Deportes en el Ayuntamiento, Juan Miguel Bayonas, el director técnico de los juegos, José Luis Lozano, e integrantes del comité organizador y representantes de los clubes deportivos.

Más de medio centenar de actividades integran el calendario de los Juegos Deportivos del Guadalentín, que se desarrollarán desde el 12 de septiembre hasta el 19 de octubre. «Esto es mucho más que un evento deportivo», afirmó el alcalde. «Debemos sentirnos orgullosos, porque sus cuatro décadas de celebración lo convierten en un referente indiscutible de cultura deportiva», añadió.

Los Juegos Deportivos del Guadalentín arrancarán el viernes 12 de septiembre con la tradicional marcha inaugural andando, que este año, debido a las obras del soterramiento, cambia su recorrido y tendrá salida y meta en la Alameda de Las Columnas. Nuevamente tendrá carácter benéfico, y en esta ocasión dará visibilidad a la Asociación de Diabetes de Lorca y Comarca (Adilor), un colectivo que surge en 1998 y cuyo fin es la información, ayuda y asesoramiento al diabético, así como a su entorno familiar.

Tras la inauguración se dará el 'pistoletazo de salida' a cinco semanas de citas deportivas, con el deporte popular como protagonista. La tradicional ruta al Cejo de los Enamorados tendrá lugar el 28 de septiembre con salida desde La Merced y, una semana más tarde, el 5 de octubre, se desarrollará la carrera popular 'Run for Parkinson' en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. La travesía nocturna de montaña está prevista para los días 12 y 13 de octubre, y el ciclopaseo de clausura el 19 de octubre.

Entre las novedades de este año, el alcalde destacó que «Lorca será sede del Campeonato de España de Dupletas de Petanca, al que acudirán los mejores jugadores del país». Se celebrará entre los días 17 y 19 de octubre en la Ciudad deportiva La Torrecilla. También será sede de la Copa Federación de Baloncesto, que enfrentará a los equipos Grupo Caesa F.C. Cartagena y Ciudad Molina Basket. Se disputará en el Complejo Deportivo Felipe VI el 17 de septiembre a las 21 horas. Asimismo, tendrá lugar una nueva prueba de baloncesto 3x3 en la Plaza de España el sábado 4 de octubre.

La planificación de actividades populares incluye los 'Lunes saludables', que este año viajarán hasta las pedanías de Zarzadilla de Totana, La Parroquia y Almendricos, y para los más pequeños se mantiene el 'Atletismo en la calle', con diferentes citas y escenarios como el complejo deportivo de La Torrecilla, los colegios Sagrado Corazón y Petra González, y los parques de La Viña y San José. Además, el complejo deportivo Felipe VI volverá a promocionar el 'fitness' y el 'aqua zumba' con jornadas de puertas abiertas, así como el yoga en el Calvario.

Las disciplinas presentes en esta 46º edición serán baloncesto, automovilismo, ciclismo, tenis de mesa, parapente, trail, petanca, pesca deportiva, voleibol, boxeo, ajedrez, golf, squash, orientación, tenis, fútbol, fútbol sala, kárate, trial, judo, pádel, taekwondo, natación, mountain bike, atletismo y esgrima.

Asimismo, los juegos mantendrán un compromiso con el colectivo de personas mayores con los 'Juegos y Deportes para la tercera edad', y con el deporte de integración a través del XI Trofeo APANDIS de fútbol 8 adaptado, que tendrá lugar el jueves 3 de octubre en el club deportivo 'Los Álamos'. Asimismo, el día 5 de octubre tendrá lugar una jornada sobre deporte inclusivo en el C.D. La Torrecilla.

La formación y las acciones culturales vinculadas al deporte local tienen un capítulo destacado en la programación de este año, como contó Gil. El fotógrafo Juan José Quiles regresa con una exposición titulada 'Orgullo lorquino: retratos del deporte', que se inaugurará el 1 de octubre en el Palacio de Guevara.

El alcalde agradeció a los clubes deportivos y al comité de los juegos «el gran esfuerzo que realizan cada año para ofrecernos un completo y variado programa de actividad física que permite la participación de todos, independientemente de la condición física». «Nuestras 'olimpiadas' serán una realidad un año más, manteniendo vivo el espíritu con el que surgieron, que no es otro que el de mantener a Lorca como una ciudad activa, saludable y enérgica, que promueve el deporte y sus beneficios», concluyó.

Toda la información de los Juegos del Guadalentín, así como el calendario actualizado semanalmente, se puede consultar en la página web de la Concejalía de Deportes y a través de sus perfiles de redes sociales.