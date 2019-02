'La dama y el vagabundo' opta a los Premios Max Una de las representaciones de la producción lorquina 'La dama y el vagabundo'. / J. I. / AGM LA VERDAD Sábado, 16 febrero 2019, 11:44

El musical 'La dama y el vagabundo' comienza a cosechar reconocimientos. Ha sido nominado a los Premios Max de Artes Escénicas en la categoría de mejor espectáculo musical o lírico, en la vigésimo segunda edición de estos galardones. La producción lorquina competirá con otras seis candidatas. La entrega de premios será el 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid. Se trata de la segunda nominación en unos días para este musical, que también opta a los premios Teatro de Rojas de Toledo en la categoría de mejor espectáculo familiar. 'La dama y el vagabundo' fue estrenada el pasado mayo y es una función de Producciones El Molino, también creadora de 'El libro de la selva'.

Divulgación

Exposición sobre el valor de los objetos cotidianos

Un bolígrafo, un clip, un paraguas, cerillas o una fregona son objetos tan cotidianos que pasan desapercibidos, aunque gracias a ellos nuestras vidas son más cómodas. A ellos está dedicada la exposición 'Héroes ocultos, inventos geniales' que, organizada por La Caixa, puede verse hasta el 3 de marzo en la Alameda de la Constitución. Muestra la historia de trece de estos objetos imprescindibles y cuenta cómo, en algunos casos, el azar convirtió en productos masivos inventos concebidos como algo distinto.

Hostelería

Campaña para fomentar la limpieza de las terrazas

Con el lema 'Lorca limpia te enamora', Hostelor y las áreas de comercio y limpieza del Ayuntamiento han lanzado una campaña para sensibilizar sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos. Se llevará a cabo en terrazas, restaurantes y bares ubicados en plazas donde se colocarán carteles con forma de corazón con mensajes como 'Por ti y por mí, no me ensucies' o 'No me digas te quiero si lo vas a dejar todo hecho un asco'. La campaña es heredera de otra, puesta en marcha el año pasado para concienciar sobre la contaminación acústica.

Literatura

Otorgan los galardones 'Ángeles Pascual'

Blanca López, del instituto Ramón Arcas y Francisco Montoya, del colegio San Francisco, han obtenido sendos primeros premios en la undécima edición de los galardones de narración para Educación Secundaria Ángeles Pascual. En esta edición han participado 356 relatos de estudiantes de seis centros académicos.