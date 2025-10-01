Cuatro años sin trenes por las obras del AVE en Lorca El Ayuntamiento reclama que el apeadero se convierta en estación provisional comarcal mientras concluyen el soterramiento

Cuando se cumplen cuatro años sin trenes en Lorca el Ayuntamiento reclama que el apeadero de San Diego se convierta en estación provisional del AVE y Cercanías con carácter comarcal mientras concluye el soterramiento de la trama urbana del ferrocarril y la construcción de la nueva estación de Sutullena.

De esta manera «adelantaríamos tres años la llegada del tren para más de 300.000 personas que configuran el Valle del Guadalentín, pero también de los Vélez y del Almanzora», dijo la portavoz del equipo de Gobierno, Rosa Medina. Recordó que el municipio ha perdido la conexión por ferrorcarril con Murcia y Águilas, y que esto ha provocado el «colapso permanente» de la autovía.

Frente a la antigua estación de Sutullena, y acompañada por el concejal de Infraestructuras de Totana, Francisco José Díaz, y el de Obras y Servicios de Puerto Lumbreras, Juan Rubén Burrueco, Medina aseguró que la línea de autobuses que intenta suplir el servicio de los trenes de Cercanías tarda demasiado tiempo en realizar los recorridos y que la autovía del Mediterráneo, «no soporta más presión. Cualquier contratiempo supone largas colas», lamentó.

Añadió que «las obras del soterramiento del ferrocarril están afectando a todos los lorquinos» porque «no se puede partir una ciudad en dos sin prácticamente alternativa». Reconoció que «están siendo meses muy complicados» para el tráfico, el comercio, la hostelería, los colegios, los institutos, el Campus Universitario y los trabajadores que tienen que desplazarse en coche.

La concejala exigió a Adif que cumpla las previsiones que apuntaban que en la primavera del próximo año se retomarían las Cercanías y llegaría el AVE porque «vivimos una situación insostenible para muchos trabajadores y estudiantes, que no tienen forma de llegar a sus trabajos y aulas a primera hora».

También reclamó la recuperación de la conexión ferroviaria con Almería y Granada para amplificar la vertebración territorial, potenciar el turismo y el desarrollo económico y disminuir la despoblación, «aliviar heridas históricas por su cierre en diciembre de 1984 y recuperar lazos comerciales, sociales y afectivos que nunca debieron perderse entre comarcas hermanas».

El concejal del PSOE José Ángel Ponce defendió que las obras del AVE «siguen su curso y cumplen los plazos previstos» y citó como ejemplo de ello la reapertura de la alameda de Cervantes al tráfico «en tiempo y forma». Añadió que «muy pronto vamos a tener un servicio de Cercanías y AVE moderno que va a poner a Lorca en el mapa gracias a la inversión millonaria del Gobierno de España».