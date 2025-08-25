La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Menduiña junto al adiestrador del águila 'Conan'. AYTO. LORCA

'Conan', el águila contratada por el Ayuntamiento de Lorca para luchar contra las palomas

La Concejalía de Salubridad Pública recurre otra vez a la cetrería para disuadir a las aves en puntos críticos del municipio

Gloria Piñero

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:18

La presencia de palomas en Lorca vuelve a ser un objeto de preocupación del equipo de Gobierno del municipio, que ha decidido volver a contratar ... los servicios de una empresa especializada en la cetrería para que se haga cargo de la eliminación de estas aves. Según explicó la primera teniente de alcalde y concejala de Salubridad Pública en el Ayuntamiento, Carmen Menduiña, que el objetivo es «mantener a raya» la población de esta especie. Para ello, se ha firmado un nuevo contrato con la empresa ADDA OPS S.A. por un importe anual de 32.255 euros para actuaciones de choque y mantenimiento «que garantizarán unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la protección del patrimonio de Lorca», detalló la edil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  5. 5 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  6. 6

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  7. 7 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  8. 8 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  9. 9

    El frío extremo como vía para destruir tumores y malformaciones vasculares
  10. 10

    El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Conan', el águila contratada por el Ayuntamiento de Lorca para luchar contra las palomas

&#039;Conan&#039;, el águila contratada por el Ayuntamiento de Lorca para luchar contra las palomas