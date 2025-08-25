'Conan', el águila contratada por el Ayuntamiento de Lorca para luchar contra las palomas

La presencia de palomas en Lorca vuelve a ser un objeto de preocupación del equipo de Gobierno del municipio, que ha decidido volver a contratar ... los servicios de una empresa especializada en la cetrería para que se haga cargo de la eliminación de estas aves. Según explicó la primera teniente de alcalde y concejala de Salubridad Pública en el Ayuntamiento, Carmen Menduiña, que el objetivo es «mantener a raya» la población de esta especie. Para ello, se ha firmado un nuevo contrato con la empresa ADDA OPS S.A. por un importe anual de 32.255 euros para actuaciones de choque y mantenimiento «que garantizarán unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la protección del patrimonio de Lorca», detalló la edil.

Al hilo, Menduiña aseveró que «tenemos claro que la seguridad y la salud de los lorquinos están por encima de todo, por eso no vamos a permitir que las palomas sigan causando destrozos en edificios históricos ni generando riesgos sanitarios».

El contrato contempla técnicas de control como jaulas-trampa, redes abatibles o ahuyentadores físicos y acústicos. Además, como novedad, se han incorporado vuelos de rapaces entrenadas como halcones y águilas. «La cetrería es un método natural y efectivo que ya está dando frutos en la zona de la Corredera», añadió la edil. Allí, 'Conan', un águila de Harris, «ha conseguido reducir notablemente la presencia de palomas».

Las palomas capturadas se trasladan a palomares ecológicos autorizados, «garantizando un tratamiento respetuoso con la normativa vigente», según Menduiña. Al mismo tiempo, «se lleva a cabo un seguimiento permanente de la población para conocer su estado sanitario y su distribución en el municipio».

La edil recordó «la importancia de no alimentar a las palomas», y que, desde el Ayuntamiento de Lorca, «se ha puesto a disposición el teléfono 968 46 65 42 del Servicio de Control de Plagas para comunicar incidencias relacionadas con su presencia».