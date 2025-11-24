Comienzan la ampliación del centro de salud San Diego en Lorca Costará 2,6 millones de euros y su plazo de ejecución es de 20 meses

Operarios colocan las vallas para el inicio de las obras en el centro de salud de San Diego.

Inma Ruiz Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:09

Las obras de ampliación, reforma y rehabilitación energética del centro de salud San Diego de Lorca han comenzado este lunes, tras la adjudicación de estos trabajos por parte de la Consejería de Salud. Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de 20 meses y supondrán una inversión de más de 2,6 millones de euros.

La directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, explicó que la ampliación beneficiará a más de 30.000 usuarios y permitirá, además de mejorar la calidad asistencial en el municipio, que se convierta en uno de los centros de salud más modernos de la Región.

El edificio se ampliará en más de 630 metros cuadrados, por lo que pasará de los más de 1.800 existentes a 2.436, y se reforman más de 1.000 metros cuadrados. Se dotará al centro de una consulta más de Pediatría y se ampliará la zona de administración con tres nuevos despachos de administración y un despacho de tarjeta sanitaria, mientras que en la zona de personal se crearán dos despachos de coordinadores, una sala de reuniones/biblioteca y dos aulas de formación, además de vestuarios.

En cuanto a la zona de adultos, contará con sala de curas, sala de extracciones y técnicas, sala de técnicas diagnósticas y sala de técnicas especiales. La zona de medicina de familia, por su parte, dispondrá de siete consultas de Medicina y siete de Enfermería, así como dos consultas polivalentes. Durante las obras se seguirá manteniendo la actividad sanitaria ordinaria en el centro.

Se ha diseñado además un doble circuito para posibles pacientes infecto-respiratorios con dos consultas, se reformará la climatización y se dotará al centro de ventilación que garantice una óptima calidad del aire. Contará también con un sistema de domótica, iluminación eficiente y de bajo consumo, y se le dotará de un ascensor montacamillas, un aseo para personas que porten bolsas de ostomía y un aseo adaptado por planta.

Las tareas que se llevan a cabo se han planificado conjuntamente con el futuro centro de salud de San Cristóbal, «de forma que se han dimensionado los dos centros proporcionalmente al número de tarjetas sanitarias asignadas, tanto en número de consultas como de profesionales para dar el mejor servicio a la población», indicó la gerente del SMS.

