La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La avenida Juan Carlos I, la calle más comercial de la ciudad, ayer. Gonzalo J. Martínez

El comercio de Lorca reclama ayudas al Ministerio para aliviar los efectos de las obras del AVE

El sector celebrará una feria del 2 al 5 de octubre en la plaza de Calderón para intentar compensar las pérdidas de los últimos meses

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:18

El alcalde, Fulgencio Gil, se ha dirigido por escrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para «poner en conocimiento» de su titular, Óscar Puente, « ... la situación que viven los sectores económicos del municipio, especialmente el comercial y el hostelero» por las dificultades de movilidad que están provocando las obras del soterramiento del AVE y solicitar «que establezca medidas de compensación económica y funcional para paliar estos perjuicios». Lo dijo durante la presentación de la Feria del Comercio, que celebrará su quinta edición del 2 al 5 de octubre en la plaza de Calderón, organizada por la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, con la colaboración de la Concejalía de Comercio y de la Dirección General de Impulso al Comercio,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  5. 5 Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros
  6. 6 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  7. 7

    El Cartagonova: un estadio del tercer mundo
  8. 8 El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
  9. 9 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  10. 10

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El comercio de Lorca reclama ayudas al Ministerio para aliviar los efectos de las obras del AVE

El comercio de Lorca reclama ayudas al Ministerio para aliviar los efectos de las obras del AVE