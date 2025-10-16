Colegios de Lorca con alta presencia de familias inmigrantes piden la figura del mediador

La figura del mediador para resolver los problemas de comunicación con las familias inmigrantes que no hablan español es vital en algunos centros escolares, ... en los que un alto porcentaje de alumnos matriculados es de origen extranjero. «Lo necesitamos por operatividad y por supervivencia», reconoció a LA VERDAD la directora del colegio San Cristóbal, María Luisa Sánchez. El 88% de las familias de los 450 niños matriculados en este centro proceden de Marruecos, una cifra que se mantiene estable en los últimos años.

La realidad es que ninguna de las familias tiene capacidad para entender en español las consecuencias de un expediente disciplinario, de determinados diagnósticos por dificultades en el aprendizaje de sus hijos y los pasos que deben seguir para su tratamiento o cómo solicitar una beca por necesidades educativas especiales. «Aunque hablen español, no tienen vocabulario para manejarse en estos contextos, dependemos de la buena voluntad de las compañeras que imparten la asignatura de religión islámica» a la hora de traducir, «pero no son sus funciones, a veces nos sentimos impotentes», aseguró la directora. Por ello, han planteado a la Consejería de Educación que incorpore este perfil laboral en los equipos de orientación educativa.

El servicio se creó en 2021 pero se interrumpió en 2023 con el cambio de gobierno y la supresión de la Concejalía de Diversidad

Entre los colegios que demandan esta figura también se encuentran Nuestra Señora del Rosario, en la pedanía de Ramonete, y San Juan, en Morata, en los que más del 80% de los alumnos son de familias originarias de Marruecos. «No debemos compartir información sensible ni confidencial con compatriotas suyos que hagan de traductores, es primordial el mediador», dijo la directora del centro de Ramonete, Cecilia Morales. «Si les damos los documentos traducidos al árabe, no los entienden tampoco porque la mayoría son analfabetos», añadió la directora del colegio de Morata, María de los Ángeles Ponce. Otros colegios como Casa del Niño o Juan González, también con una alta matriculación de alumnos con padres extranjeros, confirmaron que no han recurrido a esta figura.

El PP dice que no hay fondos

El servicio de mediador comenzó a funcionar en 2021 a través de la Concejalía de Diversidad durante la etapa de gobierno del PSOE, a solicitud de los centros educativos, que llevaban años reclamando este apoyo. En 2022, se incorporó un segundo mediador por la dificultad de abarcar las peticiones de los centros, pero con el cambio de gobierno al PP en 2023 no se renovaron las contrataciones. La portavoz municipal y edil de Educación, Rosa Medina, explicó que la Concejalía de Diversidad fue suprimida y se agotó la subvención con fondos europeos que se destinó a este proyecto de forma «puntual». Confirmó, además, que su departamento no cuenta con presupuesto para continuarlo.

En algunos de estos centros con elevada presencia de familias inmigrantes se imparten desde hace años clases de español a las que asisten las madres en horario escolar. La mayoría «tienen interés por aprender y por formar parte de la vida del colegio», confirmó la directora de San Cristóbal.