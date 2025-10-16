La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Madres y padres aguardan la salida de sus hijos del colegio San Cristóbal, ayer. Gonzalo J. Martínez/ AGM

Colegios de Lorca con alta presencia de familias inmigrantes piden la figura del mediador

La barrera del idioma dificulta la comunicación con los padres que no hablan español a la hora de trasladar información sobre sus hijos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:00

Comenta

La figura del mediador para resolver los problemas de comunicación con las familias inmigrantes que no hablan español es vital en algunos centros escolares, ... en los que un alto porcentaje de alumnos matriculados es de origen extranjero. «Lo necesitamos por operatividad y por supervivencia», reconoció a LA VERDAD la directora del colegio San Cristóbal, María Luisa Sánchez. El 88% de las familias de los 450 niños matriculados en este centro proceden de Marruecos, una cifra que se mantiene estable en los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  4. 4

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  6. 6 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  7. 7 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  10. 10

    Los científicos confían en la resistencia del Mar Menor para «digerir» los daños por los arrastres de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Colegios de Lorca con alta presencia de familias inmigrantes piden la figura del mediador

Colegios de Lorca con alta presencia de familias inmigrantes piden la figura del mediador