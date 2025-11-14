La CHS recibirá a los vecinos de Lorca afectados por el AVE Para estudiar la propuesta de Adif, que consideran insuficiente para garantizar el paso del agua en episodios de lluvias torrenciales

El presidente y técnicos de Adif durante el encuentro con los vecinos al que asistió el delegado del Gobierno, el alcalde y concejales de todos los grupos municipales.

Viernes, 14 de noviembre 2025

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha organizado una reunión entre los vecinos afectados por la construcción de la plataforma del AVE a la altura de la rambla de La Torrecilla y técnicos de la Confederación Hidrografica del Segura (CHS), que se celebrará el día 27 por la tarde, según confirmaron a LA VERDAD fuentes de la Delegación.

Lucas cumple así el compromiso adquirido ayer en el encuentro con el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en el que los vecinos mostraron su desacuerdo con las modificaciones al proyecto inicial para garantizar el paso del agua en episodios de lluvias torrenciales.

Marco de la Peña dijo que el viaducto que reclaman los vecinos es «técnicamente posible, pero tiene que estar justificado y a fecha de hoy no lo está». Añadió que la propuesta de establecer medidas de drenaje adicionales, con marcos de 13 metros de ancho y 3,5 metros de altura estaba avalada por la CHS.

En la reunión se estudiará la propuesta de Adif y se resolverán las dudas e inquietudes de los vecinos, señalaron fuentes de la delegación del Gobierno. Lucas «se ha comprometido a seguir trabajando para atender las demandas vecinales con rigor y voluntad de acuerdo», añadieron las mismas fuentes.

