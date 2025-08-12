El CAVI de Lorca atiende en el primer semestre de este año a 292 mujeres Esta cifra supone un 13,6% menos que en el mismo periodo de 2024, con 64 nuevas usuarias frente a las 72 del año pasado

Las ediles de Mujer y Sanidad, María de las Huertas García y Belén Díaz, en el CAVI de Lorca este martes.

Gloria Piñero Martes, 12 de agosto 2025, 12:29 Comenta Compartir

El Centro de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de Lorca ha atendido menos solicitudes durante el primer semestre de este año en comparación al mismo periodo en 2024. Lo ha anunciado este martes la concejala de Mujer en el Ayuntamiento, María de las Huertas García.

En un balance de las actuaciones realizadas por el equipo de trabajadoras sociales, psicólogas y asesoría jurídica, la edil ha concretado que, desde el 1 de enero al 30 de junio de 2025, se han realizado un total de 1.168 atenciones para 292 usuarias. «Este dato supone un 70% del total de mujeres atendidas en la Concejalía de Mujer, y un 13,6% menos que el año pasado», ha añadido.

Asimismo, ha contado que el número de nuevas usuarias ha sido de 64, frente a las 72 de 2024. «Estos son unos datos esperanzadores, que destacan el gran trabajo que se hace desde el área de gestión con sus diferentes programas y campañas de sensibilización».

Respecto a los programas, García ha comentado que «este año se ha introducido un programa específico de terapia psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género, complementando los servicio habituales de atención individual».

La edil ha especificado los datos por tipología de maltrato: un 40% para los malos tratos psicológicos, así como un 28% para los físicos y sexuales. Por su parte, ha resaltado que «la nacionalidad española ha sido la más representativa, con un 59%». El 95% de las usuarias proceden de Lorca, seguidas de las de Puerto Lumbreras, con un 1,7%.

En relación a la edad, la franja mayoritaria es la comprendida entre los 31 y 40 años con un 33%, seguida de la comprendida entre los 41 y 50 años, con un 29%.

En cuanto al tipo de relación de las usuarias con quienes ejercen violencia sobre ellas, la más significativa es la de cónyuge, con un 32% de los casos, seguida por la de expareja, «que primaba el año pasado y que este primer semestre suma un 27%». El 18% restante corresponde a las relaciones de pareja.

Respecto a las mujeres con discapacidad atendidas en el CAVI, la edil ha concretado que estas «equivalen al 10% del total de casos atendidos». Asimismo, la ocupación de la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Lorca ha sido de tres mujeres y un menor.

Por su parte, el Servicio Itinerante de Atención Psicológica a Menores Expuestos a la Violencia de Género (SAPMEX) ha atendido a 24 usuarias y 23 menores, frente a los 12 del año pasado. Son 13 niños y 10 niñas que han sido atendidos de forma directa. Mientras, el Servicio Itinerante de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Agresiones y/o Abusos Sexuales (CAIVAX) ha atendido un total de 47 casos, y ha tenido 12 nuevas usuarias.

El horario del CAVI en Lorca es de 8:30 a 14:30 horas, y de 16:00 a 19:00 horas. En julio, agosto y septiembre permanece abierto únicamente hasta las 13:30 horas. Asimismo, los teléfonos de contacto son: 968 46 66 00 y 968 46 65 29.

El 016, número de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, no deja rastro en la factura telefónica, y ofrece servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp en el 600 00 00 16.