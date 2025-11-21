La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juglares y 'seres del bosque' amenizan el mercado medieval en la plaza de España. INMA RUIZ

El casco antiguo de Lorca se convierte en un gran zoco medieval

Con motivo de las fiestas en honor a San Clemente se han dispuesto 150 puestos y estará abierto hasta el lunes

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

Las calles Álamo, Santiago, Juan II y Corredera, la plaza de España y la glorieta de San Vicente se han convertido este viernes en un gran mercado de estética medieval con 150 pequeños puestos y tabernas en los que los olores a especias se entremezclan con los de dulces, panes caseros, embutidos, quesos y carnes a la brasa. El mercado del casco antiguo es uno de los principales atractivos de las fiestas patronales en honor a San Clemente y estará abierto hasta el lunes, un día más de lo habitual, por ser festivo.

Los visitantes pueden encontrar objetos artesanos realizados con macramé, corcho o resina, bisutería, minerales, juguetería, velas, marroquinería o lámparas, además de atracciones medievales para los más pequeños. Habrá talleres infantiles de pintura de cofres y máscaras.

Calle Álamo, repleta de puestos de estética medieval. Inma Ruiz

Las estrechas calles en las que se desarrolla el mercado se han adornado con guirnaldas realizadas con telas de colores y está ambientado con actuaciones itinerantes de brujos trashumantes, juglares malabaristas, circo medieval, espectáculos acrobáticos, danza aérea, zancudos, títeres y marionetas.

Esta noche actuarán desde las 21.30 en el escenario que se ha instalado en la plaza de España los grupos de folk metal Lándevir y Finnway. La entrada será gratuita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  2. 2 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  4. 4 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
  5. 5 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  6. 6

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional toca en dos municipios de la Región de Murcia
  10. 10

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El casco antiguo de Lorca se convierte en un gran zoco medieval

El casco antiguo de Lorca se convierte en un gran zoco medieval