El casco antiguo de Lorca se convierte en un gran zoco medieval Con motivo de las fiestas en honor a San Clemente se han dispuesto 150 puestos y estará abierto hasta el lunes

Inma Ruiz Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:21 Comenta Compartir

Las calles Álamo, Santiago, Juan II y Corredera, la plaza de España y la glorieta de San Vicente se han convertido este viernes en un gran mercado de estética medieval con 150 pequeños puestos y tabernas en los que los olores a especias se entremezclan con los de dulces, panes caseros, embutidos, quesos y carnes a la brasa. El mercado del casco antiguo es uno de los principales atractivos de las fiestas patronales en honor a San Clemente y estará abierto hasta el lunes, un día más de lo habitual, por ser festivo.

Los visitantes pueden encontrar objetos artesanos realizados con macramé, corcho o resina, bisutería, minerales, juguetería, velas, marroquinería o lámparas, además de atracciones medievales para los más pequeños. Habrá talleres infantiles de pintura de cofres y máscaras.

Ampliar Calle Álamo, repleta de puestos de estética medieval. Inma Ruiz

Las estrechas calles en las que se desarrolla el mercado se han adornado con guirnaldas realizadas con telas de colores y está ambientado con actuaciones itinerantes de brujos trashumantes, juglares malabaristas, circo medieval, espectáculos acrobáticos, danza aérea, zancudos, títeres y marionetas.

Esta noche actuarán desde las 21.30 en el escenario que se ha instalado en la plaza de España los grupos de folk metal Lándevir y Finnway. La entrada será gratuita.

Temas

Lorca