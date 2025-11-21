El casco antiguo de Lorca se convierte en un gran zoco medieval
Con motivo de las fiestas en honor a San Clemente se han dispuesto 150 puestos y estará abierto hasta el lunes
Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:21
Las calles Álamo, Santiago, Juan II y Corredera, la plaza de España y la glorieta de San Vicente se han convertido este viernes en un gran mercado de estética medieval con 150 pequeños puestos y tabernas en los que los olores a especias se entremezclan con los de dulces, panes caseros, embutidos, quesos y carnes a la brasa. El mercado del casco antiguo es uno de los principales atractivos de las fiestas patronales en honor a San Clemente y estará abierto hasta el lunes, un día más de lo habitual, por ser festivo.
Los visitantes pueden encontrar objetos artesanos realizados con macramé, corcho o resina, bisutería, minerales, juguetería, velas, marroquinería o lámparas, además de atracciones medievales para los más pequeños. Habrá talleres infantiles de pintura de cofres y máscaras.
Las estrechas calles en las que se desarrolla el mercado se han adornado con guirnaldas realizadas con telas de colores y está ambientado con actuaciones itinerantes de brujos trashumantes, juglares malabaristas, circo medieval, espectáculos acrobáticos, danza aérea, zancudos, títeres y marionetas.
Esta noche actuarán desde las 21.30 en el escenario que se ha instalado en la plaza de España los grupos de folk metal Lándevir y Finnway. La entrada será gratuita.