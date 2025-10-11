El carril bici de la antigua carretera de Águilas, en Lorca, deberá estar concluido antes de final de año

La Concejalía de Urbanismo iniciará de forma inminente las obras de construcción de un carril bici en la antigua carretera de Águilas, en un tramo ... de tres kilómetros que conectará con el ya existente entre el camino Casa del Médico y Parador de los Seguras. Las obras, que facilitarán la comunicación de las pedanías del sur y el casco urbano, ya han sido adjudicadas a la empresa Murseñal, SL, tienen un presupuesto de 180.000 euros de fondos europeos y deberán estar concluidas antes de final de año, según confirmó a LA VERDAD la edil María Hernández.

El carril bici se creará aprovechando una de las bandas de aparcamiento de la carretera y servirá para dar una alternativa de movilidad activa a los ciudadanos que acuden a los comercios, centros de entrenamiento deportivo y colegios de la zona. El contrato incluye las demoliciones del pavimento en aceras y calzada, la reconstrucción de las aceras, la repavimentación de la calzada en las zonas donde se ubicará el carril bici, la colocación de delimitadores y la señalización horizontal y vertical de la calle.

La intervención se hará coincidir con la reparación del firme en algunos puntos de la carretera que se encuentran en peor estado para atender las reclamaciones de los vecinos de Purias y Campillo. Está prevista la reposición del asfalto en un tramo de 1,5 kilómetros con un presupuesto de 38.000 euros, dentro del Plan de Pedanías de la Comunidad Autónoma.

Hernández supervisó ayer el funcionamiento de las tres estaciones de mantenimiento de bicicletas en las que el Ayuntamiento ha invertido 3.000 euros. Están ubicadas en la avenida Juan Carlos I ,junto al instituto Ramón Arcas, en la avenida de Europa y en la calle Jerónimo Santa Fe. En su colocación, se ha tenido en cuenta la proximidad de cámaras de videovigilancia para evitar actos vandálicos, los recorridos de los carriles bici existentes y la conexión entre barrios con las principales arterias de la ciudad.

Detalló que están equipadas con el material necesario para poder realizar pequeños ajustes y reparaciones, como palancas para desmontar las cubiertas, destornilladores, llave inglesa y bomba de mano lateral. El servicio es gratuito y su funcionamiento es similar a los carritos de los supermercados en los que hay que introducir una moneda que luego se devuelve. La concejala recordó la incorporación de hasta 50 bicicletas de alquiler y la instalación de 200 aparcabicis este año, algunos de ellos junto a aparcamientos disuasorios.