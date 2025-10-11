La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Comunidad comunica que ya no es necesaria la presencia de la UME en Los Alcázares
Antigua carretera de Águilas, donde se va a construir un carril bici. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

El carril bici de la antigua carretera de Águilas, en Lorca, deberá estar concluido antes de final de año

Adjudican las obras que comenzarán de forma inminente en un tramo de tres kilómetros y con un presupuesto de 180.000 euros

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:28

Comenta

La Concejalía de Urbanismo iniciará de forma inminente las obras de construcción de un carril bici en la antigua carretera de Águilas, en un tramo ... de tres kilómetros que conectará con el ya existente entre el camino Casa del Médico y Parador de los Seguras. Las obras, que facilitarán la comunicación de las pedanías del sur y el casco urbano, ya han sido adjudicadas a la empresa Murseñal, SL, tienen un presupuesto de 180.000 euros de fondos europeos y deberán estar concluidas antes de final de año, según confirmó a LA VERDAD la edil María Hernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  4. 4 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  5. 5 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  6. 6

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
  7. 7 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  8. 8 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  9. 9

    Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas en los próximos meses
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El carril bici de la antigua carretera de Águilas, en Lorca, deberá estar concluido antes de final de año

El carril bici de la antigua carretera de Águilas, en Lorca, deberá estar concluido antes de final de año