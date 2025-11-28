La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación del mercado de Navidad en la calle Corredera, donde ya ha comenzado el montaje de las casetas. Inma Ruiz

La calle Corredera de Lorca se convertirá en un mercado de Navidad con productos tradicionales

Se celebrará del 3 al 7 de noviembre con 25 casetas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

La Corredera de Lorca se convertirá por tercer año consecutivo en un mercado de Navidad con 25 casetas en las que se podrán adquirir turrones y dulces de elaboración artesanal, libros con temática navideña o adornos para el árbol. Se celebrará del 3 al 7 de diciembre y la calle se decorará para la ocasión con un manto de guirnaldas de luces, además de un pórtico y un arco con ramas de pino en ambos extremos de la calle peatonal, donde este viernes comenzó la instalación de las casetas.

La iniciativa de la Concejalía de Comercio cuenta con el patrocinio de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Comunidad Autónoma. La concejala Mayte Martínez detalló que el horario será de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas y que los días 5 y 6 el horario se ampliará hasta las 23 horas.

Resaltó que la zona gastronómica tendrá gran protagonismo con la presencia de una 'food truck', una churrería, los característicos buñuelos de bacalao de la Federación de Organizaciones de Mujeres, cerveza artesana, vinos de la Región y turrones.

Para hacer la experiencia más atractiva para lorquinos y visitantes se desarrollará un variado programa de actividades, con actuaciones de corales, agrupaciones folclóricas, troveros y cuadrillas. También participarán los alumnos del conservatorio profesional de música Narciso Yepes y de varios centros educativos del municipio. Las actuaciones se desarrollarán en un escenario ubicado frente a la antigua Cámara Agraria.

Además, se instalará un 'photocall' temático, que permitirá a los asistentes llevarse un recuerdo gratuito. Como en ediciones anteriores y «para endulzar la visita», cada día entre las 19 y las 20 horas se ofrecerá a los visitantes una degustación de vino dulce acompañada de productos típicos navideños, proporcionados por los establecimientos participantes.

La edil resaltó que «este mercado supone un impulso esencial para nuestro comercio de proximidad y para decenas de pequeños establecimientos del municipio, que encuentran en este evento un espacio muy visible para mostrar y vender sus productos en un ambiente único».

