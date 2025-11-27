La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Montaje del belén monumental en el palacio de Guevara, en una imagen de archivo. JAIME INSA / AGM

El belén monumental de Lorca recreará la biblioteca de Celso en el palacio de Guevara

Estará compuesto por medio millar de figuras y se inaugurará el 8 de diciembre

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:15

La Asociación Belenista de Lorca inició este jueves el montaje del belén monumental en patio porticado del palacio de Guevara, que será inaugurado el 8 de diciembre a las 12 horas con la actuación de la Peña La Jarapa, como es tradicional.

Esta Navidad tendrá especial protagonismo en la gran maqueta de seis por seis metros cuadrados el pueblo de Jerusalén y las reproducciones de las torres de Herodes y de la biblioteca de Celso, que se erigió en Éfeso, dijo el presidente de la asociación, Miguel Ángel Hernández, que remarcó que este año se han renovado o reformado el 90% de las maquetas. También se representará el puente romano de Calamocha y se colocarán medio millar de figuras «que darán vida y colorido» al belén, resaltó Hernández.

El belén municipal fue visitado el año pasado por más de 32.000 personas, muchas de ellas de otras poblaciones de la Región y de la provincia de Almería. El concejal de Turismo, Santiago Parra, resaltó que la asociación es «una pieza importante en el turismo» porque atrae a vecinos de otras localidades.

El viernes a las 20 horas el director del Museo Arqueológico y recién designado cronista oficial de la ciudad, Andrés Martínez Rodríguez, pronunciará el pregón en la antigua colegiata de San Patricio. En el acto intervendrá el coro Amadeus, dirigido por Juan Rojo.

Entre las actividades organizadas por la asociación destaca la ruta de los belenes por iglesias, asociaciones, particulares y edificios públicos, en colaboración con la Concejalía de Cultura. El Museo del Belén, en la ermita de San Roque, estará abierto del 9 de diciembre al 6 de enero.

