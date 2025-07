El Ayuntamiento de Lorca rescinde el contrato de alquiler del Fondo Cultural Espín No ha llegado a un acuerdo económico con Fundación Mediterráneo, dueña del edificio del siglo XVIII, que atesora un valioso patrimonio

El Ayuntamiento ha decidido rescindir el contrato de arrendamiento del Fondo Cultural Espín, firmado en julio de 2020 con la propiedad, la Fundación Mediterráneo, por ... no poder asumir la actualización de la renta de alquiler y la inversión que es necesario realizar para la mejora del equipamiento, sobre todo del sistema de climatización. Lo confirmaron a LA VERDAD fuentes municipales, que indicaron que las negociaciones se han prolongado en el tiempo y que «la decisión no ha sido fácil porque el interés del Ayuntamiento era mantenerlo», pero no se puede permitir que el gasto casi se duplique.

El inmueble, situado en la calle Corredera, fue construido en el siglo XVIII y es propiedad de la Fundación Mediterráneo desde 1986. La última restauración se acometió en 2011 y permaneció cerrado entre 2015 y 2020, cuando el Ayuntamiento decidió alquilarlo para contribuir a la dinamización del casco antiguo. El contrato de arrendamiento, por 10.000 euros al año, contemplaba la utilización de las plantas baja y primera y parte de la segunda para la realización de exposiciones, conferencias, representaciones teatrales de pequeño formato y otros eventos culturales y sociales. No había acceso, sin embargo, a la investigación y consulta de los valiosos fondos que atesora el inmueble y que fueron cedidos a la fundación por la mecenas Carmen Ayala Gabarrón. La casa conserva una colección de más de 3.200 libros, algunos incunables, 300 grabados y dibujos, 2.000 fotografías y 270 cuadros entre los que destacan obras de Madrazo, Rosales y Wssel de Guimbarda. También 250 objetos de valor arqueológico y más de 10.000 documentos de interés historiográfico de los últimos cinco siglos. En 2023 el Pleno municipal aprobó, a iniciativa del PSOE, retomar las negociaciones con la fundación para la adquisición del inmueble y sus fondos pero esta «no ha mostrado predisposición a desprenderse de él, no se ha planteado» la venta, solo continuar con el arrendamiento, indicaron desde el Ayuntamiento, que estaría dispuesto a comprarlo «si hay una oferta aceptable». Pese a que ya no podrá utilizarse el edificio la actividad cultural y social «está garantizada» en otros inmuebles como la Cámara Agraria y el centro cultural José María Campoy Camacho, ahora en restauración, además de Ifelor y a medio plazo la antigua cárcel, que también se convertirá en un centro sociocultural tras la rehabilitación del edificio. La Asociación de Amigos de la Cultura, que disponía de una sala en la planta baja del Fondo Cultural Espín, cedida por el Ayuntamiento en 2021, negociará con la fundación poder seguir utilizando este espacio y el salón de actos para sus actividades habituales: conferencias, presentaciones literarias y tertulias poéticas. La Fundación Mediterráneo cedió al Paso Morado en 2024 la talla de San Felipe, esculpida por Nicolás Salzillo en 1700, que formaba parte de los fondos del edificio y que la cofradía llevaba años reclamando.

