El Ayuntamiento de Lorca no autorizará una nueva planta de biogás en las pedanías El alcalde habría confirmado a los vecinos que no se llevará a cabo su implantación ante la conflictividad vecinal

Vecinos de El Rincón y poblaciones vecinas durante la asamblea informativa sobre el proyecto de construcción de una planta de biogás.

Gloria Piñero Martes, 26 de agosto 2025, 11:43

En pleno corazón de las Tierras Altas de Lorca, el tranquilo paraje lorquino de El Rincón de los Carranzas, en la pedanía de Zarcilla de Ramos, ha vivido días de inquietud. Sus vecinos iniciaron acciones de movilización y lanzaron un manifiesto en contra de la posible instalación de una macroplanta de biogás que, según sus previsiones, se alimentaría de miles de toneladas de purines al año procedentes de granjas porcinas de la región.

Este martes, la plataforma ciudadana 'El Rincón Sin Biogás' celebra oficialmente lo que considera «un compromiso decisivo para el futuro de las pedanías altas». Según han afirmado, el pasado viernes 22 de agosto, en el marco de sus fiestas patronales, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, aseguró públicamente que el equipo de Gobierno «no concederá la licencia para la construcción de la macroplanta de biogás que la empresa Lambert Bioenergy tenía proyectada en la zona, al no cumplirse la principal condición establecida hace un año». Esta condición era simple: que no hubiera conflictividad vecinal.

Para los vecinos, esta decisión supone «un respaldo a la lucha llevada a cabo» no solo por los de El Rincón de los Carranzas, «sino por los de todas las pedanías afectadas como Avilés, La Parroquia, Coy, Doña Inés y La Paca». La movilización ciudadana ha sido clave «para denunciar los graves perjuicios que la instalación conlleva para la salud, el medio ambiente y el modo de vida de una zona eminentemente rural», han contado.

Ahora los afectados entienden que «la lucha ha merecido la pena» y que «por fin queda asegurada la protección y conservación de nuestra tierra, de sus recursos culturales y naturales, la salud de las personas que habitan este núcleo rural y el bienestar y calidad de vida de sus habitantes«.

A pesar de esta «victoria», la plataforma ha anunciado que se mantendrá «vigilante y a la espera de que la promesa del alcalde sea ratificada oficialmente por los organismos municipales competentes para dar por cerrado este capítulo definitivamente».