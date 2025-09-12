Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández, cartel de la corrida de rejones de la pedanía lorquina de Ramonete Se celebrará el 5 de octubre con motivo de las fiestas patronales

Inma Ruiz Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:34 Comenta Compartir

La plaza de toros de la pedanía lorquina de Ramonete acogerá el 5 de octubre una corrida de rejones en la que Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández lidiarán toros de la ganadería sevillana Jódar y Luchena. El festejo taurino se enmarca en las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario que se celebrarán del 26 de septiembre al 7 de octubre.

El alcalde, Fulgencio Gil, dijo que la venta de localidades se realizará en las taquillas de la plaza el mismo día del festejo taurino desde las 11.00 horas y hasta el comienzo de la corrida, aunque los aficionados también pueden hacer la reserva a través del teléfono 639 677 147.

Los precios de las localidades son de 55 euros en tendido barrera y 45 en tendido general. Los jubilados tendrán un precio reducido de 40 euros y las entradas de los niños de cuatro a 14 años costarán 25 euros.

Gil recordó que este festejo se suma a la corrida de la feria de Lorca que tendrá lugar el 21 de septiembre en la plaza de toros de Sutullena con los diestros José María Manzanares, Paco Ureña y Juan Ortega. Torearán reses de la ganadería Álvaro Núñez. Las localidades están a la venta en las taquillas del Teatro Guerra de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y a través de la web bacantix.com.

Temas

Toros

Lorca