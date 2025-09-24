Los afectados por la riada de Lorca se manifiestan 13 años después de la tragedia El presidente de la Comunidad Autónoma recibe esta tarde a representantes vecinales de las zonas afectadas

Vecinos en la manifestación por el aniversario de la riada, en una imagen de archivo.

Inma Ruiz Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

Este próximo domingo 28 de septiembre se cumplirán 13 años de la riada de San Wenceslao, la más trágica de la historia reciente en la comarca de Lorca y que causó cinco muertos y daños por valor de más de 100 millones de euros en infraestructuras públicas, más de 300 viviendas y más de 250 granjas, sobre todo, en las pedanías de Campillo y Torrecilla y en la vecina localidad de Puerto Lumbreras.

La plataforma de afectados por aquella inundación se manifestará por las calles de Lorca para reclamar a las administraciones las obras hidráulicas comprometidas para evitar nuevas catástrofes en la zona de la huerta.

La manifestación de la plataforma vecinal partirá el domingo, a las 11.00 horas, desde la rambla de La Torrecilla, en su intersección con la carretera N-340a, hasta la RM-D11, en el Camino Viejo del Puerto.

De las tres presas de laminación anunciadas por la Confederación Hidrográfica del Segura en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, ninguna se ha construido más de una década después de la tragedia y tampoco el encauzamiento de la rambla de Biznaga, por lo que la situación de riesgo por inundación en la zona es similar a la del 28 de septiembre de 2012.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, se reunirá este miércoles por la tarde en el palacio de San Esteban con representantes vecinales y de la plataforma de afectados por las inundaciones para atender sus reivindicaciones. «Queremos que nos escuche», dijo a LA VERDAD el presidente de la asociación de vecinos de Campillo, Joaquín Giner.

Recordó que los proyectos para la construcción de la presa de laminación de Béjar y del canal de evacuación de la rambla de Biznaga están pendientes del informe ambiental favorable y pedirán su implicación para conseguir que el próximo Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura (2028-2031) incluya la ejecución de la presa de laminación de la rambla de Nogalte.

El Ayuntamiento emprendió en febrero la campaña institucional a nivel local, regional y nacional 'Presas Ya. El olvido nos ahoga' para dar visibilidad a esta reivindicación y alertar sobre la vulnerabilidad de la población si se produce una gran avenida, sobre todo, después de la tragedia de Valencia por la dana.

Los vecinos también están pendientes de reunirse la próxima semana en la sede de la Delegación del Gobierno, en Murcia, con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para conocer las posibilidades de salvar el cauce de la rambla de Torrecilla garantizando el libre discurrir del agua, tal y como reclaman. Marco de la Peña se comprometió a valorar a lo largo del verano una modificación del proyecto, siempre que se pueda garantizar su viabilidad técnica y económica.