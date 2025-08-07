Adjudicados los chiringuitos de ocio nocturno para la feria de Lorca Además de los locales del Huerto de la Rueda, se ha concedido el servicio de barras en la plaza de toros

Gloria Piñero Jueves, 7 de agosto 2025, 16:41 Comenta Compartir

Ya han sido adjudicados los diferentes chiringuitos de ocio nocturno que cada año ocupan el recinto del Huerto de la Rueda durante la feria de septiembre en Lorca. Lo trasladó este jueves la concejala de Patrimonio en el Ayuntamiento, Belén Pérez.

De los nueve previstos, al haber quedado una plaza desierta, serán ocho los que se encarguen de animar, aún más, a vecinos y visitantes a disfrutar del ambiente nocturno durante más de una semana de fiesta. La explotación económica de estas instalaciones ha sido adjudicada mediante procedimiento abierto.

La edil aseguró que «hemos trabajado con la suficiente antelación para que todo esté listo para unas celebraciones que se prevén únicas». Asimismo, anunció la concesión del servicio de barras de hostelería en el Coso de Sutullena, que albergará diversos eventos tales como conciertos, actividades infantiles y de encuentro social.

La concesión de los chiringuitos de comida instalados también en el Huerto de la Rueda se encuentra en fase de presentación de documentación por parte de los solicitantes. Entre ellos, destacan distintas asociaciones vinculadas con el desarrollo cultural y social del municipio, así como las cofradías que tradicionalmente participan en el montaje.

La feria de septiembre se consolida como una de las citas más importantes dentro de la 'Agenda Anual de Eventos' del Ayuntamiento de Lorca, celebrándose este año del 19 al 28 de septiembre. «Nuestra feria consigue reunir cada año en calles, plazas y espacios de encuentro a miles de vecinos y visitantes que disfrutan de la programación», aclaró la edil. «Esto forma parte del objetivo de convertir a Lorca en epicentro cultural, hostelero, gastronómico y social de la comarca y la Región de Murcia», añadió.

Pérez animó a llenar las calles para disfrutar de momentos como el 'tardeo' o las noches de ocio que darán vida a la ciudad en algo más de un mes. «La feria de Lorca supone un incentivo de gran importancia para los profesionales de la hostelería local, que ven cómo el municipio cobra aún más vida», concluyó.