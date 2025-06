Acuerdo unánime en el Pleno de Lorca para reclamar a Adif la construcción de un viaducto en la rambla de La Torrecilla

Inma Ruiz Lunes, 30 de junio 2025, 14:15 Comenta Compartir

El Pleno de Lorca aprobó por unanimidad una moción conjunta de PP y Vox para exigir a Adif la construcción de un viaducto en la desembocadura de la rambla de La Torrecilla, tal y como reclaman los vecinos, en el marco de las obras del AVE.

Estos llevan 15 días de concentraciones en la rambla para impedir el avance de los trabajos de construcción de un terraplén que bloquearía el paso del agua en caso de lluvias torrenciales. «Llegaremos hasta donde tengamos que llegar, hay que parar ese disparate», dijo la concejala Carmen Menduiña, que garantizó el apoyo del equipo de Gobierno a las reivindicaciones vecinales «hasta las últimas consecuencias».

El concejal de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, aseguró que «lo que se pide no es una obra faraónica, es algo de justicia para garantizar la tranquilidad de los vecinos». Lamentó la «falta de sensibilidad y de respeto» de Adif porque no ha respondido aún a la carta remitida por el Ayuntamiento el 13 de junio solicitando una reunión para exponer las reclamaciones vecinales. Añadió que las obras del AVE son «de utilidad pública» pero «no pueden generar inquietud y miedo por donde pasan, eso no es utilidad pública».

En el palco de invitados estaban algunos vecinos, entre ellos el presidente de la asociación de La Torrecilla, Cayetano Padilla, que remarcó que seguirán concentrándose hasta que obtengan una respuesta de Adif. «Si piensan que por no recibirnos vamos a dejar de intentar que esa obra no se haga, están muy equivocados». Reiteró su intención de concentrarse también ante la Delegación del Gobierno.

