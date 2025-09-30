La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La alameda de Cervantes tras su reapertura al tráfico por las obras del soterramiento del AVE a la altura del antiguo paso a nivel. PSOE

Abre al tráfico la alameda de Cervantes de Lorca después de tres meses cerrada por las obras del AVE

Se anuncia otro corte en 2026, pero con un vial alternativo por la calle María Agustina

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:52

La alameda de Cervantes de Lorca fue reabierta al tráfico a mediodía de este martes después del corte programado durante tres meses por Adif para avanzar en las obras de soterramiento del AVE. El concejal de Calidad Urbana y Seguridad, Juan Miguel Bayonas, aclaró que la excavación del túnel obligará a interrumpir de nuevo el tráfico en 2026 en esta arteria pero con una alternativa para los vehículos por la calle María Agustina, «lo que supondrá un impacto menor» en la circulación por el casco urbano y en el acceso a la ciudad.

Bayonas agradeció la colaboración de residentes y vecinos «que se han adaptado durante este tiempo en el que ha permanecido cortada una de las principales arterias de la ciudad». Subrayó que «era fundamental» que la interrupción no se dilatara en tiempo, por lo que «estamos más que satisfechos» con las gestiones realizadas por el Ayuntamiento con Adif.

El edil dijo que el Ayuntamiento redoblará esfuerzos con la empresa adjudicataria de las obras y con Adif para informar a los ciudadanos sobre futuras reordenaciones y alternativas de tráfico para generar las menores molestias porque «estamos ante un proyecto de gran envergadura» y los trabajos se prolongarán en el tiempo.

La secretaria general del PSOE en Lorca, Isabel Casalduero, aseguró tras conocer la reapertura de la alameda de Cervantes que «el Gobierno de España cumple con Lorca» y que las obras del AVE avanzan según lo previsto y con inversiones millonarias «frente al PP que es incapaz de dar soluciones para paliar las molestias a los vecinos».

