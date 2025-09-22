La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando López Miras, durante su intervención. CARM

López Miras expone en la UE las aportaciones de las regiones a la nueva defensa comunitaria con Caetra

El jefe del Ejecutivo autonómico se estrena en Bruselas como presidente del nuevo Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones

LA VERDAD

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:33

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, resaltó este lunes en Bruselas la importancia de la aportación de los entes locales y regionales al refuerzo de la nueva defensa europea, y puso como ejemplo el papel de la Región de Murcia como referente en tecnologías de uso civil y militar gracias al programa Caetra.

Durante la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, que él mismo preside, López Miras aseguró que la «gran amenaza» rusa «ha cambiado de manera dramática el enfoque de la UE en materia de defensa y seguridad», y el nuevo grupo de trabajo del Comité de las Regiones que hoy se pone en marcha busca precisamente «posicionar a los entes locales y regionales en ese reto».

Ante este contexto geopolítico, López Miras resaltó que iniciativas como Caetra demuestran que la innovación impulsada desde lo local puede contribuir a reforzar la seguridad común. Así, trasladó que dicho programa «cubre las necesidades detectadas en empresas de los ámbitos de defensa, seguridad y reconstrucción, mediante ayudas para desarrollar proyectos de innovación».

López Miras insistió en que «nos estamos jugando la seguridad de Europa» y reivindicó el papel de los distintos territorios en este escenario: «Las regiones tenemos mucho que aportar para construir esa Europa más segura».

Continuando con el programa Caetra como ejemplo de buenas prácticas, el jefe del Ejecutivo regional explicó que gracias a esta iniciativa «hemos respondido a retos tecnológicos lanzados por nuestras Fuerzas Armadas o grandes empresas, y hemos fomentado el acceso de nuestras pymes al mercado, en coordinación con el Ministerio de Defensa».

De esta forma, y gracias al apoyo de la Comunidad, se han podido desarrollar «proyectos en los que priman la innovación tecnológica y se emplean recursos como una aceleradora comercial para empresas, una incubadora de startups centradas en el espacio cognitivo y la ciberdefensa o una aceleradora de inteligencia artificial aplicada a tecnologías subacuáticas», agregó.

En su intervención, López Miras también detalló que la Región de Murcia mantiene una «histórica vinculación» con el sector de la defensa, reforzada por su ubicación estratégica y la presencia de unidades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

En este ámbito destacó especialmente el papel de Cartagena, sede de Navantia y referente internacional en construcción naval y tecnología avanzada, que ha logrado hitos como el submarino S-80 Plus, «el primer sumergible diseñado y construido íntegramente en España».

Asimismo, el presidente subrayó que en torno a este polo industrial de construcción naval ha surgido un ecosistema de empresas auxiliares y centros tecnológicos especializados en robótica, comunicaciones encriptadas, energías renovables o inteligencia artificial aplicada a la defensa.

El valor añadido que aportan las regiones a la defensa

Para López Miras, las regiones y ciudades de la Unión Europea aportan «un valor añadido a la hora de ampliar y fortalecer la industria de la defensa», puesto que «identifican las capacidades tecnológicas, fomentan la especialización, capacitan a las empresas y las ayudan a desarrollar sus tecnologías e internacionalizarse».

En los últimos meses, la Unión Europea ha dado importantes pasos en materia de seguridad y defensa. Así, la Comisión ha presentado una propuesta de marco financiero plurianual 2028-2035 que quintuplica la inversión destinada a este ámbito con respecto al periodo anterior, y la presidenta Ursula Von der Leyen ha anunciado una hoja de ruta para 2030 con nuevos proyectos concretos, además de la creación de un Semestre Europeo de Defensa.

En este contexto, López Miras destacó que el nuevo grupo de trabajo «nos va a permitir posicionar al Comité de las Regiones en la mesa europea de los debates sobre defensa, y asegurar que se tengan en cuenta nuestras contribuciones. Además, aprenderemos unos de otros en materia de preparación y seguridad».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3 Otro aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana
  4. 4 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  5. 5

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  7. 7 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»
  8. 8 Disuelven una acampada y concentración de motos acuáticas en La Manga
  9. 9 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  10. 10

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad López Miras expone en la UE las aportaciones de las regiones a la nueva defensa comunitaria con Caetra

López Miras expone en la UE las aportaciones de las regiones a la nueva defensa comunitaria con Caetra