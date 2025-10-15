Miras confía en que la nueva Estrategia de Defensa Europea permita reforzar el papel de pymes y universidades

Defensa es una palabra clave en la Unión Europea desde que en febrero de 2022 comenzara la invasión de Ucrania por parte de la Rusia ... de Vladimir Putin. Casi cuatro años después, no solo no ha terminado la guerra, sino que las tensiones va escalando, sobre todo en los últimos meses, cuando se ha observado que drones rusos han sobrevolado el espacio aéreo de países de la OTAN como Polonia, Lituania o Rumanía.

Así que el debate de la mañana de este miércoles en el Comité Europeo de las Regiones versó sobre la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de la UE y limitar su dependencia de terceros países en materia de defensa, a lo que los diferentes territorios de los países miembros pueden contribuir a través del desarrollo tecnológico e industrial.

En ese sentido, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien preside el Grupo de Trabajo sobre Defensa en el Comité de las Regiones, intervino ayer en el debate del dictamen cuyo ponente es el alcalde de Braga (Portugal), Ricardo Río, del PP europeo, cuya finalidad es propiciar la industria de defensa de las regiones europeas, principalmente los clústeres y las pymes, se beneficien al máximo de los fondos de la Estrategia de Defensa que presentará próximamente la Comisión presidida por Ursula Von der Leyen.

En una intervención de un minuto, López Miras reivindicó el trabajo realizado desde la Región de Murcia «y Cartagena» con el programa Caetra, desde el que se promueve «el impulso de capacidades estratégicas, la especialización tecnológica y el talento». El jefe del Ejecutivo señaló que desde el Gobierno regional esperan impacientes dicha estrategia, que marcará las prioridades de la UE durante los próximos años en lo referido a la industria de defensa, con el objetivo de «asegurar que pymes, centros tecnológicos y universidades puedan tener apoyo de estos programas y contribuir de manera efectiva a reforzar la industria europea de la defensa».

De esta forma, el dictamen de Ricardo Río incorporó varias enmiendas impulsadas desde la Región de Murcia, en el sentido de que hiciera más hincapié en reforzar la colaboración entre la administración pública, las empresas tecnológicas y los centros de investigación, además del desarrollo de las tecnologías duales y la necesidad de que las regiones de todo el continente compartan buenas prácticas.

De hecho, un ejemplo de colaboración se da entre la Región de Murcia y la región finlandesa de Häme, que participa en el programa Caetra. López Miras y el presidente del consejo de dicho territorio, Toni K. Laine, se entrevistaron este miércoles en Bruselas.