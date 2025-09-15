López Miras cita el jueves a Francisco Lucas para su primera reunión institucional

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, propuso este lunes al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, mantener el próximo jueves la primera ... reunión institucional entre ambos.

El jefe del Ejecutivo autónomo accede así a la petición de mantener un encuentro que le hizo el delegado del Gobierno nada más ser nombrado por el Consejo de Ministros. La cita tendría lugar a las 12.30 horas en el Palacio de San Esteban.

Desde que accedió al cargo, Lucas ha señalado que uno de sus objetivos es poner fin a la confrontación que ha caracterizado las relaciones entre la administración autonómica y estatal en los últimos años, abriendo una nueva etapa de colaboración institucional para el bien de la Región de Murcia.

Será el segundo encuentro que los dirigentes de los principales partidos políticos de la Región de Murcia mantengan desde la reunión que celebraron en San Esteban el pasado 5 de junio, aunque en esta ocasión Francisco Lucas acudía como secretario general del PSRM, dentro de la ronda de contactos que llevó a cabo el presidente para desbloquear los Presupuestos de la Comunidad para 2025.