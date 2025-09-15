La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

López Miras y Francisco Lucas, durante la reunión mantenida el 5 de junio. JOSÉ LUIS ROS CAVAL / AGM

López Miras cita el jueves a Francisco Lucas para su primera reunión institucional

El presidente de la Región de Murcia accede a la petición del delegado del Gobierno y le recibirá en el Palacio de San Esteban

David Gómez

David Gómez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:51

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, propuso este lunes al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, mantener el próximo jueves la primera ... reunión institucional entre ambos.

