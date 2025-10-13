Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes La Aemet prevé precipitaciones que pueden descargar hasta 15 litros en una hora en varios puntos de la Comunidad

LA VERDAD Lunes, 13 de octubre 2025, 10:19 | Actualizado 10:29h.

La Región de Murcia volverá a mirar al cielo este lunes por la probabilidad de que se produzcan fuertes lluvias después del paso de la dana 'Alice' por la Comunidad, que causó problemas, especialmente, en la zona del Mar Menor y el Campo de Cartagena, provocando inundaciones y arrastres en municipios como San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y pedanías de Torre Pacheco.

'Alice' descargó en estas zonas hasta cerca de 200 litros. El peor momento se vivió en la madrugada del viernes al sábado. Para este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) volvió a activar un aviso en la Región ante la probabilidad de que se produzcan fuertes lluvias. El aviso de la Aemet, de nivel amarillo, estará activo entre las 14.00 y las 20.00 horas, cuando se pueden registrar en la comarca del Noroeste tormentas que descarguen hasta 15 litros en una hora.

Por lo tanto, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Calasparra y Moratalla son los municipios de la Región que están en alerta para este lunes. Además, Meteorología indica que «dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual», por lo que no es decartable que en algunos puntos las precipitaciones puedan superar los 15 litros que contempla la alerta activada.