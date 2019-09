Miguel Luis Estrada: «Llevar el agua de donde sobra a donde falta es una necesidad pública» El ministro peruano Miguel Luis Estrada, ayer, con la Catedral de Murcia, al fondo. / MARTÍNEZ BUESO El Gobierno del país andino proyecta un trasvase para garantizar en el futuro el abastecimiento de Lima Miguel Luis Estrada Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú ZENÓN GUILLÉN Jueves, 26 septiembre 2019, 02:24

Miguel Luis Estrada Mendoza (Lima, 1964), ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, abre hoy el foro Futuro en Español. Ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), realizó estudios de maestría en Ciencias en The University of Tokyo (Japón), donde también obtuvo el título de PhD en Ingeniería Civil. Además, fue director del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) y docente e investigador en diferentes universidades de su país y China, con más de 30 publicaciones.

El Palacio del Almudí reúne hoy en el III Futuro en Español en Murcia, foro impulsado por Vocento y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, a destacados expertos en la gestión de recursos hídricos, muchos procedentes de países de Latinoamérica, como es el caso del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, que ofrecerá el discurso inaugural. También intervienen el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una mesa con viceministros de Colombia y Perú, y el presidente Fernando López Miras

-En su país los temas relacionados con el agua se reparten entre varios departamentos gubernamentales.

-En nuestro ministerio lo que hacemos respecto al agua son políticas para su distribución de cara al consumo de la población, incluido el alcantarillado, sobre todo, para conseguir que muchos peruanos tengan acceso a ella, porque todavía hay muchas personas que no tienen, al mismo tiempo que mejorar su calidad en casos determinados. No obstante, quien hace el manejo de cuencas es el Ministerio de Agricultura y Riego.

«El lenguaje común nos permite compartir, fortalecer relaciones y transferir tecnología»

-¿En qué situación se encuentran actualmente con respecto al abastecimiento de la población?

-Hay que tener en cuenta que tres millones de peruanos -sobre 33 millones de habitantes- no tienen aún acceso al agua potable, eso equivale al 9,3% del total. Aunque existen grandes diferencias entre la zonas urbana y rural, ya que mientras en la primera el 4,7% no tiene cobertura, en la segunda la brecha sí es bastante grande, con hasta el 25,6% (1,8 millones) sin acceso a una red pública. Pero los problemas no se quedan ahí, ya que hay otras dificultades con los sistemas de alcantarillado, donde las diferencias son superiores. De hecho, en general, el 23,2% de peruanos no tienen acceso al mismo, llegando al 71% en las zonas rurales, debido a la dispersión de los poblados. Y eso es una preocupación bastante grande. Así que ahí está el reto para cerrar estas brechas en agua y saneamiento.

-¿Tiene su gobierno entonces una gran tarea por delante al respecto?

-Todos los proyectos que realizamos ahora son integrales, es decir, abastecer de agua, pero también su recolección y su tratamiento para no contaminar el medio ambiente. Para ello se han implicado en la tarea los distintos gobiernos nacional, regionales y locales. Así, desde 1996 se han desarrollado 324 proyectos de inversión pública al respecto, con un montante de más de 3.700 millones de soles (1 sol equivale a 0,27 euros), aunque está claro que queda mucho por hacer, en especial, en zonas donde es más difícil trabajar como sucede en la selva. Aparte, hay que tener presente problemas con la calidad del agua, lo que obliga a trabajarla más.

«Tres millones de peruanos no tienen aún acceso al agua potable, y el 23% carece de alcantarillado»

-Perú, al igual que pasa en España, también tiene el contraste entre zonas con importante recursos hídricos y otras que carecen de ello, ¿cuentan ustedes con trasvases?

-Estudiamos distintas infraestructuras que nos permitan garantizar los recursos con distintas fuentes hídricas. Y ahí están los trasvases, que son necesarios; por eso estamos trabajando en un trasvase con una obra de cabecera en la zona este de Lima para traer el agua desde la vertiente oriental hacia la costa (Pacífico), que es una zona desértica. Hay que tener en cuenta que la capital tiene casi diez millones de personas y las fuentes de agua se pueden agotar en un futuro cercano por el crecimiento. Pero estamos aún en fase de trabajo con las comunidades mediante el convencimiento para evitar conflictos territoriales.

-En la Región de Murcia se comprende bien lo de la guerra del agua.

-El agua no es de unos u otros. Es un recurso que pertenece a todos. Llevar el agua de donde sobra a donde falta es una necesidad pública. Sin embargo, existe cierta visión de propiedad. De ahí que hay que trabajar con las zonas de donde se extrae el agua, atendiendo sus necesidades y dándoles las facilidades adecuadas de desarrollo.

-La contaminación es una realidad que siempre está muy latente, ya no solo por las aguas residuales, sino también por los vertidos industriales y la actividad minera, en su caso.

-Existe una legislación y una supervisión que restringe los vertimientos. Pero no necesariamente hay una contaminación por la industria. En Perú, por tener unas zonas volcánicas, hay una mineralización natural del agua, por lo que muchas tienen metales pesados en su contenido. Incluso, en algunas ciudades hemos tenido que colocar filtros en cada domicilio para eliminarlos. Algo que supone un costo bastante importante.

-En el foro de hoy se expondrán distintas experiencias de gestión del agua, ¿qué puede aportar Perú al respecto?, y ¿qué pueden aprender ustedes de lo que se hace aquí?

-Precisamente, en este encuentro podemos conversar y aprender de lo que se hace en España y, en concreto, en la Región de Murcia, a la hora de mejorar la calidad de nuestras aguas para darle alternativas de solución a esa contaminación. Porque eso supone también una manera de ayudar a combatir los casos de anemia y desnutrición que sufrimos, ya que en las zonas rurales hay muchos sistemas, que llamamos 'agua entubada', caracterizada por proceder de una fuente hídrica, que puede ser un río, donde se almacena y consume sin ningún tipo de tratamiento. Por ello, nuestro reto es instalar los módulos de cloración necesarios para conseguir elevar el actual porcentaje del 2,6% de personas que consumen este agua con calidad para poder alcanzar un 40% el próximo año.

-¿Las empresas murcianas de tecnología hídrica pueden tener una oportunidad para entrar en su país?

-Estamos implicados en implementar más plantas de tratamiento de aguas residuales. Y, en concreto, hay empresas españolas que ya están trabajando en Perú. Así que ahí sí hay oportunidades para invertir en agua y saneamiento con distintas fórmulas público-privadas.

-A veces las soluciones no son trasladables de un país a otro.

-Claro, en cada lugar las condiciones existentes hacen posible una opción u otra. Y hablo incluso de cambiar mentalidades porque, de hecho, para poder almacenar agua de lluvia en algunas comunidades de la selva ha habido que hacer un trabajo social. Por otra parte, nuestras empresas de servicio, agua y saneamiento, junto a universidades, trabajan con programas para concienciar contra el derroche a la hora del uso y de esa forma darle el valor adecuado al agua.

-El cambio climático es otra realidad que obliga a cambiar la forma de aprovechar los recursos naturales, ¿cómo lo afrontan ustedes?

-Lo primero es que tenemos que cuidar el recurso hídrico, de ahí la necesidad de continuar con la sensibilización de las personas. Por otra parte, más allá de la gestión más eficiente del agua, también estamos desarrollando un sistema de desalación de ciclo completo. Es el caso del proyecto que se está ejecutando en la zona sur de Lima, que está bastante avanzado, con el que se va a abastecer a unas 25.000 personas. Es la primera iniciativa de este tipo en nuestro país para consumo humano. Incluso, una parte de las aguas tratadas finales se van a reutilizar destinándolas al regadío de parques y jardines.

-¿Cómo ve las relaciones entre su país y España dentro de un mundo global de relaciones y de acuerdos como buscan Europa y Mercosur?

-Un foro como Futuro en Español contribuye a esa comunicación y a ese fortalecimiento para afianzar las relaciones, tanto culturales, como económicas y financieras. Y es que el lenguaje común nos permite compartir soluciones, firmar convenios y contratos, fortalecer las relaciones comerciales y transferir tecnología.