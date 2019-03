Las listas electorales atormentan a sus señorías en la Asamblea El portavoz del PP muestra el dibujo de un tractor, durante su intervención en el Pleno. / a. gil / agm El líder socialista, Diego Conesa, pide al portavoz Joaquín López que calme a sus diputados, tras avanzar 'La Verdad' que pocos de ellos repetirán La incertidumbre se adueña de la Asamblea, que ya funciona en 'modo precampaña' GREGORIO MÁRMOL Viernes, 1 marzo 2019, 01:22

La política partidista amenaza con arrinconar muchos de los asuntos de interés general que la Asamblea Regional pretendía sacar adelante en el último mes de sesiones de la legislatura. Los protagonistas aseguran que habrá decisiones de gran importancia antes del 1 de abril, que es cuando se disolverá el Parlamento por la convocatoria de elecciones autonómicas y locales. Pero no tantas como los partidos se habían marcado para este tramo final. Casi todas, además, quedarán en un segundo plano frente a las acciones de precampaña que ya están lanzando.

La prueba más evidente de ello se vivió ayer en la doble sesión plenaria de control al Ejecutivo de Fernando López Miras. Por la mañana, con interpelaciones y preguntas orales a diferentes miembros del Consejo de Gobierno, hubo más tensión en los pasillos que en el hemiciclo. Antes del Pleno, el portavoz del PSOE, Joaquín López, tuvo que reunir a sus doce diputados y mandarles un mensaje de tranquilidad. Todos ellos desayunaron leyendo en 'La Verdad' que el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad, Diego Conesa, planea una amplísima renovación en la lista de la Asamblea. Es decir, que pocos tienen asegurado el puesto. Para rebajar tensiones, el todavía delegado del Gobierno dijo, por boca de López, no haber anticipado sus planes y pidió trabajar con normalidad hasta la disolución de la Cámara.

Será difícil. Fruto de la desilusión, el PSOE retiró una pregunta por el «incremento del personal eventual» del Gobierno regional desde el inicio de la legislatura. Mantuvo otras tres. López y el portavoz adjunto, Alfonso Martínez Baños, pasaron la mañana personalizando explicaciones a algunos compañeros, mientras en el hemiciclo un antiguo jefe de filas, Rafael González Tovar, ajeno a la movida, se despedía con una pregunta sobre balances energéticos. El ex secretario general tiene muy claro que no seguirá.

González Tovar (PSOE) se despide del Parlamento y Miguel Sánchez (Cs) dice al portavoz popular: «Le voy a echar de menos». Solo las expectativas a la baja inquietan en Podemos, donde las primarias de noviembre evitan codazos ahora

Tensa calma en el PP

En la bancada del Partido Popular no hay más tranquilidad que en la socialista. Por la mañana, sus señorías salieron por oleadas a la cafetería de diputados y a los pasillos para intercambiar impresiones en busca de alguna novedad. El anuncio de López Miras de que maneja una lista con 50 nombres de personas ajenas a la política para formar su candidatura y las expectativas a la baja -no esperan ocupar más de los 22 escaños actuales- han desmoralizado a la tropa. Hasta el propio portavoz popular, Víctor Manuel Martínez, reconoce a sus compañeros no tener noticias de su futuro político.

Otros diputados que son alcaldes, como el yeclano Marcos Ortuño y la archenera Patricia Fernández, aprovechan sus últimos viajes a Cartagena para cerrar con consejeros asuntos pendientes. Ambos volverán a ser candidatos municipales, pero no autonómicos. La reformada ley electoral regional prohíbe esas duplicidades.

La tensa calma que viven los populares se percibió en el pleno vespertino, con sobreactuado arropamiento de algunos diputados cuando López Miras acudió a saludar al público, la mayoría cargos públicos y militantes movilizados 'ad hoc'.

En ese ambiente de despedida, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, le dijo a Víctor Manuel Martínez: «Le voy a echar de menos», por su forma de revestir sus intervenciones, cargadas de referencias políticas y siempre con algún dibujo, gráfico o juguete a mano para arrancar una carcajada a sus compañeros, mientras atiza a la oposición. En Cs también están en 'modo precampaña', especialmente Miguel Ángel López Morell, que busca encabezar la lista al Congreso.

Solo en Podemos habita la tranquilidad del que ya tiene los deberes hechos. Celebró primarias en noviembre y eligió candidato a la presidencia de la Comunidad a Óscar Urralburu. En su lista irá como número dos María Giménez Casalduero. Los otros cuatro diputados o no repiten o tienen pocas opciones de salir elegidos, porque sus expectativas también cotizan a la baja.