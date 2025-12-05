La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recreación del diseño urbano ganador en el certamen Europan para la localidad de Karlstad. LV

Urbanismo sueco con diseño de la Región de Murcia

Álvaro Sánchez, con estudio en Las Torres de Cotilllas, triunfa en el certamen europeo para jóvenes arquitectos por una idea de barrio verde y resiliente

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:37

El nuevo urbanismo sueco se diseña desde la Región de Murcia. A sus 29 años, Álvaro Sánchez Garda, fundador de Estudio Sanga, con sede en ... Las Torres de Cotillas, se ha alzado con un primer premio en el prestigioso certamen europeo para jóvenes arquitectos Europan, que llega a su edición número 18. Su propuesta urbana, desarrollada en colaboración con José Lacruz Vela (pepelacruzarch), para la ciudad de Karlstad, Suecia, aborda la transformación de un área industrial de 111 hectáreas en un barrio verde, sostenible y climáticamente resiliente. El concurso, en el que participaban doce países, recibió 804 ideas para emplazamientos de toda Europa. España se hizo con ocho primeros premios, y Sánchez Garda es el único murciano.

Reporta un error en esta noticia

