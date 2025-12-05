Urbanismo sueco con diseño de la Región de Murcia

El nuevo urbanismo sueco se diseña desde la Región de Murcia. A sus 29 años, Álvaro Sánchez Garda, fundador de Estudio Sanga, con sede en ... Las Torres de Cotillas, se ha alzado con un primer premio en el prestigioso certamen europeo para jóvenes arquitectos Europan, que llega a su edición número 18. Su propuesta urbana, desarrollada en colaboración con José Lacruz Vela (pepelacruzarch), para la ciudad de Karlstad, Suecia, aborda la transformación de un área industrial de 111 hectáreas en un barrio verde, sostenible y climáticamente resiliente. El concurso, en el que participaban doce países, recibió 804 ideas para emplazamientos de toda Europa. España se hizo con ocho primeros premios, y Sánchez Garda es el único murciano.

Repite éxito. En la convocatoria de 2021 ya cosechó un reconocimiento similar (por un diseño urbano para la localidad noruega de Levanger) dentro de un equipo formado por egresados de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), donde completó su formación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación.

Ampliar

Ahora, en 'Hej Våxnäs!' plantea la creación de 110.000 metros cuadrados de vivienda en madera, un incremento del espacio público y la incorporación de equipamientos deportivos, culturales y comunitarios destinados a reforzar la identidad de barrio. Todo ello se articula a través de una red de infraestructura verde y azul, con corredores ecológicos, humedales urbanos, jardines de lluvia y pavimentos permeables, que permiten gestionar el agua de forma sostenible y mejorar la biodiversidad y el confort urbano. Álvaro Sánchez apoya su trabajo en soluciones basadas en la naturaleza, reutilización inteligente y procesos colaborativos. Se trata, además, de un modelo replicable para otros «contextos europeos con retos similares», indica el arquitecto.

El fundador de Estudio Sanga, embarcado en conjuntos residenciales en Navarra y Madrid, destaca que el certamen Europan se presenta como «la mejor lanzadera para desarrollar grandes proyectos» para profesionales jóvenes como él. El siguiente paso será un encuentro de trabajo con el Ayuntamiento de Karlstad y agentes locales para desarrollar y adaptar la propuesta ganadora de cara a su futura implementación. La iniciativa será presentada a autoridades, promotores y ciudadanía durante el Día de la Construcción de Karlstad, un evento en el que se evalúan las principales intervenciones urbanas presentes y futuras del municipio.