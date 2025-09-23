El PSOE de Las Torres de Cotillas denuncia que el concejal de Deportes ha cobrado 2.500 euros del Ayuntamiento de forma «irregular» Los socialistas señalan que las dietas cobradas por el edil por asistencia a plenos y comisiones informativas son incompatibles con su dedicación del 66%, por la que ya percibe 23.000 euros de salario

LA VERDAD Martes, 23 de septiembre 2025, 11:04

El PSOE en Las Torres de Cotillas denunció este martes que el concejal de Deportes, Sergio Jornet, ha percibido «indebidamente durante los últimos diez meses más de 2.500 euros de dinero público, en concepto de asistencias a plenos y comisiones informativas», según sostuvo su portavoz, Francisco Jesús López.

Los socialistas tildan este cobro de «absolutamente irregular», ya que, según argumentan, es «totalmente incompatible y contrario a lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, dado que dicho el edil ya percibe un salario público, cercano a 23.000 euros anuales, por una dedicación del 66%, lo que equivale a casi 35.000 euros brutos a jornada completa».

Además, el PSOE apuntó que Sergio Jornet también recibe otras retribuciones por su condición de entrenador de la escuela de atletismo, una asociación que, «precisamente, se beneficia de subvenciones concedidas desde la Concejalía que Jornet dirige», denunció el portavoz socialista.

López declaró que «desde el PSOE consideramos que este hecho constituye una grave vulneración de la ley que, para mayor gravedad, ha sido mantenida de forma deliberada durante casi un año, lo que supone un fraude hacia los torreños y un serio menoscabo de los fondos públicos municipales».

Asimismo, señaló que «nuestro grupo municipal exigirá la devolución de todos los ingresos que el concejal ha percibido de forma irregular, incluyendo los intereses correspondientes. Así como la asunción de responsabilidades políticas inmediatas».

Francisco Jesús López también apuntó que «la ciudadanía de Las Torres de Cotillas merece representantes que actúen con transparencia, honestidad y respeto absoluto a la legalidad. El dinero público es sagrado y debe gestionarse con rigor y pulcritud».