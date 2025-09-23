La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Deportes de Las Torres de Cotillas, Sergio Jornet. Ayto. Las Torres de Cotillas

El PSOE de Las Torres de Cotillas denuncia que el concejal de Deportes ha cobrado 2.500 euros del Ayuntamiento de forma «irregular»

Los socialistas señalan que las dietas cobradas por el edil por asistencia a plenos y comisiones informativas son incompatibles con su dedicación del 66%, por la que ya percibe 23.000 euros de salario

LA VERDAD

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:04

El PSOE en Las Torres de Cotillas denunció este martes que el concejal de Deportes, Sergio Jornet, ha percibido «indebidamente durante los últimos diez meses más de 2.500 euros de dinero público, en concepto de asistencias a plenos y comisiones informativas», según sostuvo su portavoz, Francisco Jesús López.

Los socialistas tildan este cobro de «absolutamente irregular», ya que, según argumentan, es «totalmente incompatible y contrario a lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, dado que dicho el edil ya percibe un salario público, cercano a 23.000 euros anuales, por una dedicación del 66%, lo que equivale a casi 35.000 euros brutos a jornada completa».

Además, el PSOE apuntó que Sergio Jornet también recibe otras retribuciones por su condición de entrenador de la escuela de atletismo, una asociación que, «precisamente, se beneficia de subvenciones concedidas desde la Concejalía que Jornet dirige», denunció el portavoz socialista.

López declaró que «desde el PSOE consideramos que este hecho constituye una grave vulneración de la ley que, para mayor gravedad, ha sido mantenida de forma deliberada durante casi un año, lo que supone un fraude hacia los torreños y un serio menoscabo de los fondos públicos municipales».

Asimismo, señaló que «nuestro grupo municipal exigirá la devolución de todos los ingresos que el concejal ha percibido de forma irregular, incluyendo los intereses correspondientes. Así como la asunción de responsabilidades políticas inmediatas».

Francisco Jesús López también apuntó que «la ciudadanía de Las Torres de Cotillas merece representantes que actúen con transparencia, honestidad y respeto absoluto a la legalidad. El dinero público es sagrado y debe gestionarse con rigor y pulcritud».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  5. 5

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  6. 6 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  7. 7

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  8. 8

    Un tiroteo deja un herido por un presunto ajuste de cuentas en Molina de Segura
  9. 9 Los pediatras alertan sobre un chat que incita a autolesionarse
  10. 10 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 22 al 26 de septiembre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE de Las Torres de Cotillas denuncia que el concejal de Deportes ha cobrado 2.500 euros del Ayuntamiento de forma «irregular»

El PSOE de Las Torres de Cotillas denuncia que el concejal de Deportes ha cobrado 2.500 euros del Ayuntamiento de forma «irregular»